Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz'den Boyabat'a ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Altınöz ve beraberindekiler, Kaymakam Mehmet Nuri Çetin'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Altınöz, esnaf ziyaretinde de bulundu.

Altınöz, gazetecilere, Sinop'ta bir dizi ziyaretlerde bulunarak fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yeni kurulmuş bir parti olduklarını vurgulayan Altınöz, "İnşallah Sinop'a büyük hizmetler gerçekleştireceğiz. Sinop sadece turizm açısından değil, tarım ve hayvancılık olarak da ileri seviyeye ulaşacak. Çiftçimiz, köylümüz ileri seviyede kalkınacak ve bu şehirler göç veren değil göç alan yerler haline gelecek." dedi.