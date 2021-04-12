AFYONKARAHİSAR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, 20'ye yakın milli siyaset kurulları ile hem hükümetin icraatlarını takip ettiklerini hem de milletin beklentilerinin, problemlerinin nasıl çözüleceği noktasında akademik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sakartepe, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yeniden Refah Partisi'nin 2 yıl içerisinde 81 ilde 926 ilçede kongrelerini yapıp örgütlenmesini tamamlandığını, büyük kongresini 45 bin kişinin katılımıyla yapıp, 1 Ocak 2020 itibarıyla da seçime girme yeterliliğini almış yegane partilerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Üyelerin yaş ortalamasının 36 olduğunu kaydeden Sakartepe, "Bu oran da gösteriyor ki Türkiye'nin son derece zinde ve dinamik bir kadrosuna sahip. Genç bir kadroya sahibiz. 50 yıllık milli görüş geleneğimizi, tecrübelerimizi gençliğin dinamizmiyle harmanlıyoruz." diye konuştu.

Sakartepe, üye sayısının 150 bin civarında Yargıtay sistemine işlendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 bin civarında da sisteme girilmeyi bekleyen 300-350 bin civarında bir üye kaydımız mevcuttur. Bu da gösteriyor ki üye sayısı baz alındığında bile ilk 5'te bulunan bir siyasi partiyiz. Yeniden Refah Partisi olarak hiçbir ittifakın içerisinde değiliz. Milletin özellikle dertlerine, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Milletin sesi olmak için. Bunun için yönümüzü iktidara çevirdik. Gölge kabinemizi kurduk. Şu anda 20'ye yakın milli siyaset kurullarımızla hem hükümetin icraatlarını takip ediyoruz hem de milletin beklentilerinin, problemlerinin nasıl çözüleceği noktasında akademik çalışmalar yaptırıyoruz."