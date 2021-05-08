Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı hesaplı, planlı bir saldırıdır" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi dış ilişkilerden sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, "İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı hesaplı, planlı bir saldırıdır" dedi.

Bekin, İsrail polisinin Mescid-i Aksa saldırısının planlı olduğunu, asıl amacın şiddeti körükleyerek Kudüs'ü istikrarsızlaştırmak ve tüm Müslümanların kutsalı olan bölgede kendilerine müdahale konusunda meşruiyet kazandırarak en nihayetinde bu kutsal mekanın yıkılması ve yerine 3. mabedin inşa edilebilmesi planının yattığını belirtti.

'İsrail polisinin saldırısı hesaplı, planlı bir saldırı'

Bekin, İsrail'in fütursuzca devlet terörü uygulamasında arkasındaki uluslararası güçlere güvendiğini belirterek, "İsrail güvenlik güçlerinin mübarek bir günde Mescid-i Aksa'ya fütursuzca baskın düzenlemeleri Siyonist düşünce atlasının işgal stratejisini ortaya koyan, uzun vadeli etkileme katsayısı hesaplanarak planlanmış, her yönüyle vahim ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken dehşet boyutunda bir gelişmedir. İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, birçok kuruluş işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Müslümanların kutsalı olan Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıya karşı sessiz durmayı yeğlemektedir. Siyonist işgal güçleri, Nazi Almanya'sı döneminde kurulan Dachau Toplama Kampı'nı çağrıştıran sistematik uygulamalarla, Filistinlileri abluka altına alarak psikolojik baskı altında tutmaya çalışmaktadırlar. Bunun en son örneği Mescidi Aksa'da yaşanan vahim olaydır" diye konuştu.

'Siyoniste karşı İslam dünyasına birlik çağrısı'

İsrail'in bu tehlikeli uygulamalarına gerçek manada irade ortaya koyabilmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri çağrısı yapan Bekin, "İsrail, Ortadoğu'da Müslümanı Müslümana kırdırarak amacına daha kolay yoldan ulaşmaya çalışmaktadır. Siyonist işgal güçleri Müslümanların kutsalı olan mekana örgütlü ve sistematik yöntemle baskın düzenleyerek amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Ama şu da bir gerçek ki Kudüs, Mekke ve Medine gibi imani bütünleştirici mütemmim cüzün önemli bir parçası olup, Yahudi Sicarii politik örgütünün metotları ile Siyonist anlayışın arzuladığı hedefe varmasının mümkün olamayacağı bir gerçektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA