Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

20.05.2021 21:33
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, "Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz. Bu noktada halkımız bizi çok iyi tanır. Allah'ın izniyle biz, Güney beldesinde seçimi kazanacağız. Bizim hiç kimseden bir çekincemiz yoktur." dedi.

Çolak ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Sanat Danışmanı sanatçı Davut Güloğlu, 6 Haziran'da yapılacak Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki seçim çalışmalarına katıldı.

Partinin belediye başkan adayı Ayten Karakaya'ya destek isteyen Çolak ile Güloğlu, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Çolak, seçim bürosunda yaptığı açıklamada, Genel Başkanları Fatih Erbakan'ın selamlarını getirdikleri Güney Beldesi'ndeki seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Yeniden Refah Partisinin kurulalı iki yıl olmasına rağmen ilk sahaya Güney'de çıktığını dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Biz buranın dertlerini dinler, çözüm odaklı çalışmalar yaparız. Geçmiş dönemdeki iktidar anlayışımızda olduğu gibi olumlu iş bitirmede belgesi olan tek partiyiz. Bu noktada halkımız bizi çok iyi tanır. Allah'ın izniyle biz, Güney beldesinde seçimi kazanacağız. Bizim hiç kimseden bir çekincemiz yoktur. Burada mahalle mahalle, ev ev gezeriz. Derdimizi ve yapacaklarımızı anlatırız. Buradaki insanlara Yeninden Refah Partisi adresini sunarız. Tabi ki seçimde nihai kararı halkımız verecektir. Çıkacak karar ne olursa olsun ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Güloğlu, klip çekme ve konser sözü verdi

Sanatçı Davut Güloğlu da Güney beldesindeki herkesin oylarını Yeniden Refah Partisine istediklerini ve inşallah da seçimi kazanacaklarını vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanının söylemlerine dikkat edilmesi hatırlatmasını yapan Güloğlu, "1994 ruhunu burada yaşatalım, yaşayalım. Gerçekten bu hasretin giderilmesi lazım. Güney beldesi seçimlerinde de kadın adayımızın yanındayız." dedi.

Güloğlu, Güney'deki seçimleri kazandıklarında burada klip çekip güzel bir konser vereceğini açıkladı.

Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar da Güloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Davut Güloğlu, Refah Partisi, İktidar, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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