Üye Girişi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi

13.08.2021 16:41
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Bitlis ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhalefetin selden, afetten oy çıkarmaya çalıştığını söyleyerek eleştiride bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Bitlis ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhalefetin selden, afetten oy çıkarmaya çalıştığını söyleyerek eleştiride bulundu.

Bir dizi ziyaret için Bitlis'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, Yeniden Refah Partisi Bitlis İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Çolak, son zamanlarda yaşanan sel ve yangınlara değindi. Muhalefetin tek suçlu olarak iktidar partisini göstermesinin yanlış olduğunu söyleyen Çolak, muhalefetin Meclis kürsüsünden hava attığını söyledi. Muhalefet üyelerinin Cumhurbaşkanına yönelik ağza alınmayacak kelimeler sarf ettiğine değinen Çolak, "Beğenirsin beğenmezsin, bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Yüzde 52 oyla gelmiş bir Cumhurbaşkanı Türk bayrağını temsil eden büyüğümüzdür. Ben kendisinin siyasi politikalarını eleştiririm ama makama geldiği zaman bu Türk milletinin ve cumhurun başıdır. Senin ona ağza alınmayacak kelimeler kurma hakkın yok" dedi.

Bingöl ve Muş ziyaretlerinin ardından Bitlis'e geldiklerini ifade eden Çolak, burada esnafların dere üstü projesi ile mağdur edildiklerini ileri sürdü. Mağduriyetin giderilmesi için önerilerini sıralayan Çolak, "Onun için diyoruz ki bugün Bitlis'te bir yıkım gerçekleştiriliyor. Bu yıkıma maruz kalan esnafların mağdur edilmemesi, iş yerlerine hak ettikleri değer üzerinden haklarının verilmesi gerekirdi. Esnafın zararlarının da devlet bütçesinden karşılanması ve o işyerlerinde çalışanların hak kaybına uğramaması adına İş-Kur üzerinden iş kayıplarının karşılanması gerekiyordu" diye konuştu.

2023 seçim vizyonu ile ilgili de konuşan Çolak, "Seçim startına girdiğimizde bizim de milli ve manevi değerlerimiz var. Gelecek seçimde bizim tek hedefimiz Dr. Fatih Erbakan'ı Cumhurbaşkanı yapmaktır. Şu anda bunda kararlıyız. ve tek başına seçime girme konusunda da kararlıyız. O günkü şartlar, seçmen, teşkilatlarımız nasıl karar verirse ona göre oturup alacağımız ortak kararla seçime gireceğiz. Bizim olmazsa olmazlarımız vardır. Üretime ağırlık vereceğiz. Ağır sanayiye, ağır sanayiyi öne alacağımız parti politikalarımız var. Adaleti ön plana çıkaran politikalarımız var. Bu temel şartlarda anlaştığımızda ittifak yoluna da gidebiliriz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, konuşmasının devamında, "Yaşana afetlerden siyasiler oy çıkarma peşine düşüyor. Sabahleyin bakıyorum, ana muhalefet partisi iktidara afeti onlar hazırladı diyor. Meclis kürsüsünde oturup hava atmak çok güzel. Afetin sorumlusu bu iktidar partisidir. Diyorlar bu kadar basit mi? Tamam, hazırlanmasında, ya da hazırlıksız yakalanabiliriz. Siz yardımcı olun. Bir yapıcı olun. Ülkemizde yangınlar çıktı ya. Allah aşkına yangından oy çıkarmayın. Şu anda da sellerden afetlerden oy çıkarmayın. Zaten büyük maddi hasarlar var. İnsanla ölmüş. Aileleri kayıplarını arıyor. Çalışmalar bir taraftan devam ederken, burada suçlu iktidar partisidir. Ne kadar güzel ya. Bu kadar basit mi bu politikalar. İktidar partisi afet olsun ister mi? İnsanlarımız ağlıyor, sel olmuş, ormanlarımız yanmış. Ben Karadeniz'den geliyorum. Seli bizzat yaşadım. İçinden çıkıp geldim. Ben başta ana muhalefet partisi olmak üzere muhalefetten şunu bekliyordum. Bize ne düşüyor? Belediyelerle el ele verelim. Sizlerle birlikte afet bölgesine gidelim. Gün kara gündür. Gün el ele verme günüdür. Yok. Aman orada bir afet olsun da be oy çıkarayım peşindeler" şeklinde konuştu.

"Ahmet Davutoğlu bu ülkenin Başbakanlığını ve Dışişleri Bakanlığını yapmıştır" diyen Çolak, "Ne kadar güzeldi. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan onu görevden aldı, en kötüsü o oldu. Böyle mi politika olacak? Sen Dışişleri Bakanı iken Ortadoğu kan gölüne döndü. Sen Esad'la sabah kahvaltısı yaptın, akşam Suriye'ye bombalar yağdı. Ben Beşar Esad'ı savunmuyorum. Onun zalim olduğunu kabul ediyorum. Ama diyor ki, 'Ahmet Davutoğlu benim önüme madde ile geldi. İngiltere ne istemişse Ahmet Davutoğlu da aynı o maddelerle benim yanıma geldi. Sizin farkını yok ki. Biz kardeş ülkeyiz' dedi. Daha sonra Orta Doğu kan gölüne döndü. Sen bu ülkeyi iyi yönettin de şimdi bu ülkeyi Cumhurbaşkanı olarak yöneteceğini ifade ediyorsun? Ali Babacan, Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını sen yaptın. Berat Albayrak değil, bu ülkeyi bu duruma sen getirdin. sen Irak'a bombalar yağdırılırken, imzaladığın tezkerede nasıl davrandığını o gün açıkladın. Orada binlerce Arap, Kürt, Müslüman insanları nasıl katledilmesine göz yumuyorsun. 'Beni ilgilendirmiyor' demedin mi" diye konuştu. - BİTLİS

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi

Refah Partisi, cumhurbaşkanı, İktidar, Bitlis, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı 16:58 Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor 15:41 Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi 14:50 Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi

Son Dakika Haberleri
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
15:38 Haluk Levent, "Durum ciddi" diyerek sel felaketi yaşayan bölgeler için bağış toplamaya başladı
15:34 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak         
16:50
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar         
16:44
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü Eski İYİ Partili Belediye Başkanı, bir dönem birlikte siyaset yaptıkları engelli şahsı evire çevire dövdü         
16:07
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi         
15:35
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 17:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çolak, muhalefeti eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement