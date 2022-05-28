Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal Muş'ta ziyaretlere bulundu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal Muş'ta ziyaretlere bulundu

28.05.2022 22:39
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal Muş'ta ziyaretlere bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Muş'ta partililerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Muş'ta partililerle bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Programlara katılmak üzere Muş'a gelen Aydal, beraberindeki partililerle İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Aydal, gazetecilere, parti olarak halkın ayağına giderek, onlarla kucaklaşıp dertlerini dinleyerek çözümler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Genel başkanları Fatih Erbakan ve tüm partililer olarak sokak ve caddelerde vatandaşla kucaklaştıklarını ifade eden Aydal, şöyle konuştu:

"Dokunamadığımız kişi, gidemediğimiz köy bizim değil şiarıyla yola çıktık. Allah muvaffak etsin diye dua ediyoruz. 81 ilde 922 ilçenin tamamında teşkilatlanmayı tamamladık. Halk Refah Partisine yeniden sarıldı. Genel başkanımız da il ve ilçeleri dolaşıyor. Düşüncelerini son derece nezaket içinde söylüyor. Biz de aynı gayret içindeyiz."

Aydal, daha sonra partisinin AR-GE Birim Başkanlığı tarafından Muş Öğretmenevinde düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı.

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Kaynak: AA

Refah Partisi, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal Muş'ta ziyaretlere bulundu - Son Dakika


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