Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydal, Çorlu'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, partisinin son dönemde önemli bir çıkış yakaladığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir kafede sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Aydal, sorun ve talepleri dinledi.

Ardından gazetecilerin soruları üzerine açıklamada bulunan Aydal, partisinin son dönemde önemli bir çıkış yakaladığını belirtti.

"Her girdiğimiz yerde bir dip dalga olarak geldiğimizi görüyoruz." diyen Aydal, şunları kaydetti:

"Bu bir hayalcilik değil, neden biliyor musunuz? Rahmetli Erbakan hocama da yüzde 1 alır dediklerinde rahmetli hocam yüzde 13 almıştı. İstanbul'da beşinci parti olur dediklerinde, İstanbul'da birinci parti olmuştu. İktidara gelemez dediklerinde yüzde 22 aldı. Biz bir dip dalga olarak geliyoruz, halkın teveccühünü görüyoruz."