Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi

27.05.2021 13:35

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi Erbakan: "Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi

Erbakan: "Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım"

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında erken seçim çağrısını yineleyerek, "Bir an evvel erken seçim olmalı. Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan partisinin Zeytinburnu'nda bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya genel başkan yardımcıları, il teşkilatı ve basın mensupları katıldı. 27 Mayıs askeri darbesini hatırlatarak sözlerine başlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir daha böyle günlerinin yaşanmaması için dua etti.

"Yaşanabilir bir Türkiye için paylaşımda adaletin sağlanması lazım"

Erbakan konuşmasının devamında, "Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yaşanabilir Bir Türkiye idealiyle çalışmaya devam ediyoruz. Milli görüşün en önemli hedeflerinden bir tanesi. Yaşanabilir bir Türkiye için paylaşımda adaletin sağlanması lazım. Yönetimde adaletin sağlanması lazım. kaynakların, gelir ve servetin adil bir şekilde paylaşılmasını sağlanması lazım. Bizim iktidarımızın önceliği imtiyazlılar değil, millet olacak. Bizim iktidarımızda sadece imtiyazlıların değil, herkesin refah içerisinde yaşayacağı bir ortam sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"İslam Alemi'nde çok büyük bir hayal kırıklığına yol açtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalara değinen Erbakan, " Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan ortak bir komisyon tarafından yönetilmesi iyi olacak dedi. Başta Filistinli olmak üzere, tüm İslam Alemi'nde çok büyük bir hayal kırıklığına yol açtı bu açıklama. Bu fikri Vatikan, AB veya bir Avrupa devleti ortaya atsa gayet makul. Bu fikri Türkiye'nin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bunu söylemesi, asırlar boyunca oranın bir İslam toprağı olmasının garantisi olan bir geçmişe sahip bir ülkenin söylemesi İslam alemini hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir düşüncenin kabul edilmemesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

" Azerbaycan'ın ciddi tepki ortaya koymaması son derece üzücü"

Avusturya'nın İsrail'e verdiği destekten söz eden Erbakan, "Avusturya'da devlet binalarına İsrail bayrağı asılarak açık bir şekilde İsrail'e destek verildi. Gözlerimizle gördük. Başbakanlık binası üstünde Avusturya bayrağı ile İsrail bayrağı yan yana göndere çekilmiş. Yine bu olay bizzat Merhum Erbakan Hocamızın ifade ettiği, 'Siyonizm bir timsah ise, bu timsahın üst çenesi ABD, alt çenesi AB, gövdesi Müslüman ülkelerdeki işbirlikçiler, kuyruğu ise İsrail'dir' diye tanımlama yapmıştır. Bu olay tanımlamanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor'. İki devlet tek millet dediğimiz kardeşimiz Azerbaycan'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili ciddi tepki ortaya koymaması son derece üzücü. Son derece ibret verici" dedi.

"Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım"

Erken seçim çağrısı yapan Erbakan, "Bir an evvel erken seçimin olması artık Milli Görüş zihniyetiyle ülkenin yönetilmesi lazım. Neden? Çarkın dönme imkanı kalmamış. 12 aydan kısa sürede 190 milyar dolar para bulup dış borcu ödeyeceksiniz. 40 milyar dolay bulup cari açığı finanse edeceksiniz. Merkez Bankası'nın rezervi eksi 40 milyar dolara düşmüş. Borcu borçla kapatacaksınız. Borç alamıyorsunuz" dedi.

(CS-YM-BA-Y)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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