Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz"
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz"

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz vatandaşımızı hayat pahalılığına veya enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz vatandaşımızı hayat pahalılığına veya enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz bu ülkede yoksulluğu, fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz" dedi.


Erbakan, partisinin Samsun İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin 17 yıl boyunca iyi bir şekilde yönetilemediğini anlattı.


Kendi partilerinin diğer partilere benzemediğini ifade eden Erbakan, "Biz, göreve gelir gelmez emekçisine en az yüzde 100 maaş zammı yapan 54. hükümetin zihniyetinin temsilcisiyiz. Biz, Bağkur emeklisine yüzde 300 maaş zammı yapan Erbakan hocamızın zihniyetinin temsilcisiyiz. Biz yeniden refahız. Biz milli görüşüz. İş başına gelir gelmez memurumuza, işçimize, emeklimize yüzde 50 maaş zammı yapacağız. En azından bu maaşları şu yoksulluk, açlık seviyesinin üzerine çıkaralım. Bununla kalmayacak. Takip eden yıllarda da mutlakla gerçek enflasyon oranının üzerinde maaş zammı yapacağız. Enflasyon oranının altında yapılan maaş zammına zam denmez. Bu bir artış sayılmaz. Bilimsel olarak bir maaşı artıracaksan en az enflasyon oranının üzerinde zam yapman lazım ki inşallah bunu Yeniden Refah Partisi yapacak. Biz vatandaşımızı hayat pahalılığına veya enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz bu ülkede yoksulluğu, fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz bu millete sadaka, erzak dağıtmak için değil bu millet Allah'tan başkasına muhtaç olmasın diye geliyoruz. Bizim iktidarımız döneminde bu ülkede sadece bir tane problemimiz o da Türkiye içerisinde zekatımızı verecek adam bulamayacağız. Bütün zekatlarımızı yurt dışına Afrika'ya göndermek zorunda kalacağız" dedi.


"Büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız"


Katma değerli ileri teknoloji ürün üreteceklerini kaydeden Erbakan, "Üreterek ihracatla kalkınacağız. Milli gelirimizi kağıt üzerinde değil gerçekten artıracağız. Kaliteli insan yetiştireceğiz. Eğitim ve üretim seferberliği ile milli kaynak paketleriyle ortaya koyduğumuz kaynağımızı değerlendirecek kaliteli insan yetiştirerek kaliteli ürünü üreterek yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyayı hep birlikte kuracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Refah Partisi, Türkiye, Samsun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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