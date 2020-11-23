Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın... - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın...

23.11.2020 13:23

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecan ile aynı heyecandı" "Milletimiz için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair 'Milli Görüş'...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecan ile aynı heyecandı"

"Milletimiz için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair 'Milli Görüş' sözü vererek yola çıktık"

"40 binden fazla inanmış dava erinin katılımıyla Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu gerçekleştirdik"

ANKARA - Yeniden Refah Partisi'nin 2'nci kuruluş yıldönümü sebebiyle konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi'ni kurarken binlerce, 10 binlerce, 100 binlerce yol arkadaşımız ile birlikte yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecan ile aynı heyecandı" dedi.

Partisinin 2'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bundan tam 2 yıl önce 23 Kasım 2018 Cuma günü Yeniden Refah Partisi resmi olarak kuruldu. Bütün Türkiye sathında gayretli çalışmalarına başladı. Yeniden Refah Partisi'ni kurarken binlerce, on binlerce, yüz binlerce yol arkadaşımız ile birlikte yaşadığımız heyecan 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın yola çıkarken yaşadığı heyecan ile aynı heyecandı. Erbakan hocamızın 1969'da yola çıktığı yol arkadaşlarının yaşamış olduğu heyecanla aynı heyecandı. Çünkü bizler de Yeniden Refah Partisi olarak 1969'da yola çıkanlarla aynı gaye için aynı aşkla, aynı heyecanla yola çıktık da onun için. Bu gaye milletimizin ve bütün insanlığın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarılma gayesi, milletimizin ve bütün insanlığın dünya ve ahirette saadet ve selamete ermesi gayesi" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair 'Milli Görüş' sözü vererek yola çıktık"

Güçlerini milletten aldıklarını belirten Genel Başkan Erbakan, "Bizler yola çıkarken daha ilk andan itibaren söylediğimiz gibi önce dış güçler, önce imtiyazlılar değil, önce millet diyeceğimize, önce millet anlayışıyla hareket edeceğimize dair 'Milli Görüş' sözü vererek yola çıktık. Milletimiz için paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti tesis edeceğimize dair 'Milli Görüş' sözü vererek yola çıktık. Bereket, cesaret, feraset, dirayet ve nezaket dolu geçmişimizi daha da güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağımıza dair söz vererek yola çıktık" şeklinde konuştu.

"40 binden fazla inanmış dava erinin katılımıyla Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu gerçekleştirdik"

17 Kasım 2019'da gerçekleşen olağan kongrenin rekor bir katılım ile gerçekleştiğini hatırlatan Erbakan, "17 Kasım'da Türkiye'nin en büyük salonlarından Ankara Arena Spor Salonu'nda 40 binden fazla inanmış dava erinin katılımıyla her zaman ifade ettiğimiz gibi Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu gerçekleştirerek davamızı tarihe bir kez daha altın harflerle yazmış olduk. Katılan 40 binden fazla insanın yüzde 70 oranında gençten oluşması Yeniden Refah Partisi'nin 'Burada Gelecek Var' sloganının ne kadar doğru ve haklı bir slogan olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın...

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Kasım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Yeniden Refah Partisi'ni kurarken yaşadığımız heyecan, 1969 yılında merhum liderimiz Erbakan hocamızın... - Son Dakika


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