Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 30 civarında olduğunu iddia ederek, asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması ve 3 bin 500 liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Erbakan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mevcut asgari ücretin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının altında olduğunu savundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık'ta açıklanan verilere göre, yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olduğunu hatırlatan Erbakan, "Bugün Türkiye'de ilkokul çocuğu dahi, gerçek enflasyonun açıklanan resmi enflasyondan çok daha fazla olduğunu bilmektedir. Türkiye'de tüketicinin karşı karşıya olduğu gerçek enflasyonun, açıklananın en az 2 katı seviyesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da vatandaşın yüzde 30'lar seviyesinde gerçek enflasyonla karşı karşıya olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Erbakan, bu kapsamda asgari ücrete yapılacak yüzde 30'un altındaki zammın matematiksel olarak artış sayılamayacağını öne sürerek, "Hem yüzde 30'luk gerçek enflasyon oranını aşması hem de açlık sınırının altından kurtarılması için asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması, böylelikle asgari ücretin net 3 bin 500 lira olarak belirlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Asgari ücret belirlenirken hem işçiler hem de işverenlerin düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Erbakan, "Bu noktada devlet, devletliğini gösterecek. Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi asgari ücretten vergi almayarak işçinin yüzünü güldürürken, işvereni de sıkıntıya sokmamış olacak." dedi.

"KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması gerekiyor"

Erbakan, Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarının kurtarılması için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatın başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ordusunu kutladı.

Dağlık Karabağ konusunda çifte standart sergileyen Batılı güçlerin, aynı tavırlarını KKTC için de gösterdiğine işaret eden Erbakan, şu değerlendirmede bulundu:

"Başta Müslüman ülkeler olmak üzere devletler, birtakım uluslararası yaptırım ve zorluklarla karşılaşmamak için KKTC'yi tanımaktan uzak durdular. Bu noktada bugün sadece Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı KKTC'yi, kardeş Azerbaycan'ın resmi olarak tanıması ve Lefkoşa'da bir an evvel Azerbaycan büyükelçiliğinin açılması gerekiyor. Bu adım atılırsa, 'iki devlet, tek millet' sloganı yerini 'üç devlet, tek millet' sloganına bırakacaktır. Bu hem Azerbaycan için şeref olacaktır hem de Türk dış politikası açısından son derece büyük bir başarı olacaktır. KKTC ve Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından da son derece önemli ve faydalı bir adım olacaktır."

Erbakan, dış güçlerin, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'la ilgili adımlarının İsrail'in güvenliğinin sağlanması ve "büyük İsrail"in kurulması için atıldığını öne sürerek, "Bu sebeplerden dolayı Kıbrıs, İsrail için çok büyük öneme sahip ve son yıllarda da İsrail KKTC'ye yönelik arazi edinme, toprak satın alma ve yerleşme planını yürürlüğe koymuş durumdadır." ifadesini kullandı.

KKTC'de yasalara göre yabancıların mülk edinmesinin sınırlandırıldığını kaydeden Fatih Erbakan, "KKTC yasalarındaki bu engeli aşmak için İsrail vatandaşları ve İsrailli şirketler, Kıbrıslı birtakım avukatlara paravan şirketler kurduruyor ve bu paravan şirketler vasıtasıyla Kıbrıs'ta büyük oranda arazi ve konutlar topluyorlar." diye konuştu.