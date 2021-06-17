Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Afganistan için İstanbul'da "Barış Zirvesi" yapılmasını önerdi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin, tarihten gelen misyonu ve Afgan halkının gönlündeki müstesna yeri dolayısıyla Afganistan'daki bütün tarafları bir araya toplayarak İstanbul'da "Barış Zirvesi" organize etmesini önerdi.

Erbakan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye açısından hiçbir kazanımın elde edilemediğini ifade eden Erbakan, ABD'nin Türkiye'ye F-35'leri ya da ödenen parayı geri vermediğini, S-400'ler konusunda adım atmadığını, CAATSA yaptırımlarının ve YPG'ye desteğinin devam ettiğini kaydetti. Biden'ın sözde Ermeni soykırımını tanıma konusunda da geri adım atmadığını dile getiren Erbakan, görüşmelerde tarafların üzerinde mutabık kaldığı tek konunun Afganistan olduğunu bildirdi.

ABD askerlerinin eylüle kadar Afganistan'dan tamamen çekileceğini, onlar çekildikten sonra Türkiye'nin, ABD askerlerinin bıraktığı yerleri, özellikle de Kabil Havaalanı'nı gönüllü koruyacağını hatırlatarak "Bu olay bize, 70 sene önce yaşadığımız Kore macerasını, Kore'de ABD'ye destek olmak ve NATO'ya kabul edilmek adına kaybettiğimiz 720 Mehmetçiğimizi hatırlatmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Erbakan, Taliban'ın, NATO'nun bir parçası olan Türk askerlerini de Afganistan'dan çıkmaması halinde düşman olarak gördüklerine dair açıklaması olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"10 senedir uğraştığı halde bölgede kontrolü sağlayamayan Amerikan askerleri oradan çıkıp kendini kurtarırken biz Mehmetçiğimizi onların yerine ateşe atamayız. Burada Merhum Erbakan Hoca'mızın meşhur ve ibretlik sözünü hatırlamamız gerekir: 'Bir damla Mehmetçik kanını bütün ABD bütçesine değişmeyiz.' Burada Türkiye'ye düşen, tarihten gelen misyonu ve Afgan halkının gönlündeki müstesna yeri dolayısıyla İstanbul'da bir 'Barış Zirvesi' organize ederek, Afganistan'daki bütün tarafları bir araya toplaması ve kalıcı barış ve istikrar için diplomatik yolla çözüm ortaya koymasıdır."