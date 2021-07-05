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Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı

05.07.2021 11:52
Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı, System.String[]

Son dakika habere göre YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle ülkemizde tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördük.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle ülkemizde tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördük. Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Türkiye'de ilk kez yapılan ve partisinin Ekonomik İşler Başkanlığı'nca geliştirilen 'Üretim Girişimi Polatlı Buğday Ekimi' projesi kapsamında, kasım ayında ekimi yapılan yaklaşık 30 dönüm arazideki buğdayın hasadı etkinliğinde partililer ve çiftçilerle buluştu. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erbakan, biçerdöver kullanıp, buğday hasadına katıldı.

Türkiye'de ilk kez bir siyasi partinin bu tarz projeye imza attığını belirten Yeniden Refah Partisi Ekonomik İşler Başkanı Fatih Öztek, bir siyasi iktidarın, çiftçinin ürününü ekerken biçerken yaşadığı sorunları, maliyetleri bilmeden fiyat vermesinin doğru olmadığını ve bu amaçla kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini anlattı.'ÇİFTÇİNİN ALNINDAN ÖPMEK GEREK'Fatih Erbakan ise Türkiye'de üreticinin zor şartlarda üretim yaptığını savunarak, şöyle konuştu: "Ekonomik İşler Başkanlığı'mızın ülkemizde tarımsal üretimin problemlerini bizzat yaşayarak görmek maksadıyla Adana, Niğde, Bursa ve Ankara Polatlı'da gerçekleştirdiği tarım uygulama programı kapsamında Polatlı'da buğday hasadına iştirak ettik, çiftçimizin emeğine, sıkıntılarına, alın terine canlı olarak şahit olduk. Tarım uygulama projemiz sonucunda 30 dönümlük bir tarladan hasat edilen buğdayla elde edilen kazancın aylık bazda asgari ücretin yarısı dahi etmediği ortaya çıktı. Hali hazırdaki girdi maliyetleri ve düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle, ülkemizde tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördük. En iyi ihtimalle 30 dönümlük tarlada yapılan tarımın, ekimin, biçimin, hasadın sonunda, ekim-kasım ayından bu yana 9-10 aylık emek ve uğraşın sonunda elde edeceğimiz gelir aylık 600 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Elde edilen buğdayın yanında samanın da değerini katmanıza rağmen maliyeti düştüğünüz zaman yıllık 7 bin 200 lira gibi bir gelir elde ediliyor. Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir." Erbakan, rakamların ortada olduğunu dile getirerek, "Dünyanın başka bir yerinde olsa bu çiftçiler başkente yürürler ancak bizim aziz milletimiz, hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın vatanına, milletine karşı gelmeme ahlakına sahip olduğu için bugün hala sabrediyor, hala susuyor. Canını dişine takıp hayatta kalma mücadelesi veriyor. Mevcut şartlarda emeğinin karşılığını, hakkını alamayan çiftçimizin yüzü inşallah Yeniden Refah iktidarında gülecek" diye konuştu.Etkinlik sonrası Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Fatih Erbakan, ardından partililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.

Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı
Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı

Refah Partisi, Türkiye, Fatih, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı - Son Dakika


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