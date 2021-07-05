Son dakika haberleri... Fatih Erbakan: Bu şartlarda üretim yapan çiftçiye madalya takılmalı - Son Dakika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Girdi maliyetleri, düşük taban fiyatları ve iktidarın tarımda ithalat öncelikli politikaları nedeniyle ülkemizde tarım yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini yaşayarak gördük. Bu şartlar altında üretim yapan çiftçinin alnından öpmek ve bir de üstüne madalya takmak gerekir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Türkiye'de ilk kez yapılan ve partisinin Ekonomik İşler Başkanlığı'nca geliştirilen 'Üretim Girişimi Polatlı Buğday Ekimi' projesi kapsamında, kasım ayında ekimi yapılan yaklaşık 30 dönüm arazideki buğdayın hasadı etkinliğinde partililer ve çiftçilerle buluştu. Çiftçilerin sorunlarını dinleyen Erbakan, biçerdöver kullanıp, buğday hasadına katıldı.