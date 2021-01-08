Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır"

08.01.2021 00:57
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "Askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ABD'de yaşanan olaylarla ilgili, "Askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, basın toplantısının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen çiftçi temsilcileriyle bir araya geldi. Yunanistan'ın nüfusundan daha fazla işsiz insan olduğunu belirten Erbakan, "Üniversite okumuş, diploma sahibi olmuş 1,5 milyon diplomalı işsizimiz var. Neden böyle oluyor? Çünkü bir defa devlet üretime ve istihdama yönelik yatırım yapmamış. Betona, çimentoya, otoparka, AVM'ye yatırım yapmış. Bunlar gereklidir güzeldir ama milyonlarca işsizin, dar gelirlinin derdine derman olmuyor. Özel sektör bu vergilerle, bu faiz oranlarıyla, bu döviz kurlarıyla alım gücünün pandeminin üzerine binmesiyle sıfıra düştüğü bu piyasada ayakta durmakta zorlanıyor. Diyelim ki işe girebilen, iş sahibi olabilen şanslı insanlardan bir tanesi oldunuz. Bu sefer de asgari ücret açlık sınırının altında. Emekli maaşı 2 kişi için bile açlık sınırının altında. Bin 500 lira ile tek emekli maaşı giren evde karı koca iki kişinin bile dengeli, sağlıklı, düzenli beslenebilmesi dahi mümkün değil" dedi.

Çiftçinin Ziraat Bankası'na 75 milyar borcu olduğunu ve devletin bu borçları yapılandırmasını gerektiğini ifade eden Erbakan, "Çiftçimiz, köylümüz bırakın para kazanmayı elindekini avcundakini kaybediyor. Tohum, gübre, tarım ilacı hem de pek çoğu ithal olduğundan dolayı tarım aletleri bir senede doların, Euro'nun yüzde 40 yüzde 50 artmasıyla bunların fiyatları hepten fırladı. Ayrıca mazot fiyatı. Mazotun hem tarım üretiminde maliyete etkisi var hem de ürettiğiniz ürünün büyükşehirlere, diğer şehirlere nakliyesinde mazotun yüksek olması nihai ürün fiyatını artırıyor. Bununla beraber kotalar. Tam tersine teşvik edeceğimize kendi insanımızın kendi çiftçimizin, köylümüzün üretimine engel getiriyoruz. Diğer taraftan ithalat var. Devletin işi gücü ithalatı artırmak Bakınız 2002'de 1 milyon 116 bin ton olan buğday ithalatı 2019'Da 9 milyon 800 bin tona gelmiş. Dolayısıyla bu şartlarda çiftçinin köylünün geçinebilmesi, çocuğunun çoluğunun rızkını temin etmesi mümkün değil. Kendi çiftçimizi kendi elimizle bu hale sokarsak yarın bir gün Allah vermesin 83 milyon olarak aç kalırız" diye konuştu.

Amerika'da yaşanan olaylara ilişkin ise Erbakan şunları kaydetti:

"Amerika yıllardan beri biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında kaos oluşturan bir zihniyetle hareket ediyor. Ortadoğu başta olmak üzere Güney Amerika da dahil Güney Afrika da dahil olmak üzere oradaki ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda karıştırmak bölüp parçalamak üzere operasyonlar, planlar yapıyor. Yanı başımızdaki terörist unsurları ağır silahlarla donatması eğitmesi bunun en açık en bariz örneğidir. Türkiye'deki askeri darbeler dünyanın üzerindeki askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır. Biz de diyoruz ki etme bulma dünyası. Hem biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda siyahi vatandaşlarına yönelik yaptıkları zulüm sonucunda çıkan olaylar, kargaşa ve şu anda karşılaştıkları kargaşa bu sözümü ortaya koyuyor. Kendileri de şimdi ektiklerini biçiyorlar. Yeni bir dünyanın kurulması elzemdir. Sadece yeniden büyük Türkiye'nin kurulması kurtarılması yetmez. Ortadoğu'da, bölgemizde ve bütün dünyada barış ve huzur için bizim medeniyetimizin temel değerleri doğrultusunda kuvveti değil, hakkı üstün tutan zihniyetle yeni bir dünyanın adil bir dünyanın kurulması lazım." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika'nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır' - Son Dakika


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