Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

35 dakika önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"nda babasının fikirlerini ve siyasal mücadelesini anlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde katıldığı "Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı"nda babasının fikirlerini ve siyasal mücadelesini anlattı.

Kocaeli Seka Kongre Merkezi'nde Erbakan Vakfınca düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından merhum Erbakan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle devam etti.

Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, babası eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 9. yılında rahmetle andı.

Necmettin Erbakan'ın kendilerine emanet ettiği Milli Görüş sancağını canla, başla son nefeslerine kadar taşıyacaklarını belirten Erbakan, Milli Görüş'ün kıyamete kadar baki kalacağını söyledi.

Erbakan, Erbakan Hoca'yı özlemle andıklarını dile getirerek, "Hem bu akşam Kocaeli'de hem de Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce pırıl pırıl, gencecik dava erlerini görmekle en büyük bahtiyarlığı yaşıyoruz. Evet, Erbakan Hocamız aramızdan ayrıldı ama Anadolu'nun dört bir yanında yüz binlerce genç Erbakan yeniden geliyor. Bu programlar vesilesiyle Erbakan Hocamıza her geçen sene artan özlemimizi ifade ederken diğer taraftan onun açtığı yolda bütün zorluklara rağmen yürüme kararlılığında olduğumuzu haykırmış oluyoruz." diye konuştu.

Bu yıl Necmettin Erbakan'ı "Milletini seven Erbakan" sözüyle andıklarını dile getiren Fatih Erbakan, bu sözün kendileri için ne anlama geldiğini anlattı.

Erbakan, şöyle konuştu:

"Necmettin Erbakan demek hakkın hakim kılınması demektir çünkü Erbakan demek, kuvvetin değil, hakkın üstün tutulması demektir çünkü Erbakan demek, bolluk ve bereket demektir çünkü Erbakan demek, kul haklarının teminat altına alınması demektir çünkü Erbakan demek, milletin hakkını gasbeden, milleti sömüren zihniyete karşı çıkmak ve bu zihniyetle mücadele ederken gerekirse bedel ödemekten asla ve asla çekinmemek demektir çünkü Erbakan demek, ayrım gözetmeksizin 82 milyona şefkat, merhamet ve hizmet demektir.

Söylediğimiz bu sözlerin birebir karşılıkları Erbakan Hocamızın hayatında mevcuttur."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Refah Partisi, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı
Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor İstanbul-doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı Sosyal medya uygulamalarına erişim geçici olarak sınırlandırıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 02:42:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]