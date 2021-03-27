Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçi ve esnafa daha fazla destek verilmesini istedi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçi ve esnafa daha fazla destek verilmesini istedi

27.03.2021 19:49
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçi ve esnafa daha fazla destek verilmesini istedi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnaf ve çiftçinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu kesime daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, esnaf ve çiftçinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçirdiğini, bu kesime daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Erbakan, Mardin Atatürk Kültür Merkezi'nde partisinin 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, partilerinin kuruluşundan bu yana, kısa sürede çok mesafe katettiğini belirtti.

Irk ve mezhep ayrımı yapmadan bütün bölge insanını kucaklamak için geldiklerini ifade eden Erbakan, "Herkesin hiçbir ayrım gözetmeksizin saadet ve selametini hedefleyen anlayışla geliyoruz." dedi.

Bölgenin en önemli sorunun işsizlik ve geçim derdi olduğunu anlatan Erbakan, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında Türkiye eskiden beridir iyi bir noktada ve sağlıkta pandemi sürecinde de büyük başarılar gösterildi. Ama hayatta kalanlar bu sefer Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak çöktü. 2020 yıllında Türkiye'de 99 bin 588 esnaf dükkanını kapattı. 40 bin 735 şirket kapandı. Milyonlarca insan demektir bu. Böyle bir noktada esnafın kredi taksitlerinin en az 1 yıl ertelenmesi lazım. O kredi borcunun faizinin, hiç değilse yarısının devlet tarafından karşılanması lazım. Esnafa doğrudan nakit desteğinin artırılarak sürdürülmesi lazım. Esnafın su, doğal gaz, elektrik ve SGK borcunun mutlaka faizsiz şekilde en az 1 yıl ertelenmesi lazım. Kısa çalışma ödeneğinin de en az 6 ay daha devam ettirilmesi lazım."

"Tarım ve hayvancılık üretimine en güçlü destekler verilmeli"

Salgın sürecinde çiftçilerin girdi maliyetlerine yönelik adımların atılması gerektiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Çiftçi ve köylü perişan oldu. Mevcut iktidar, enflasyonla mücadele etmek, sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek istiyorsa yapacağı iş tanzim satış mağazası açmak değil köprü, otoyol, tünel zamlarını geri çekmektir. Elektrik ve doğal gaz zamlarını acilen geri çekmektir. DSİ'nin sulama ücreti zamlarını ve vergi artışlarını acilen geri çekmektir. Temel gıda maddelerinde ve akaryakıtta vergilerin en azından 1 yıl süreyle sıfırlanması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık üretimine en güçlü destekler verilmeli. "

Konuşmanın ardından tek listeyle gidilen seçimde, Abdulalim Çiftçi yeniden Mardin İl Başkanlığına seçildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, çiftçi ve esnafa daha fazla destek verilmesini istedi - Son Dakika


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