Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırılarında şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erbakan yazılı açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saldırıya gereken cevabı verdiğinin yetkililerce ifade edildiğini belirtti.

Suriye'deki savaşın emperyalistlere yaradığını aktaran Erbakan, "Suriye'deki terör unsurlarını eğiten, donatan, ağır silahlarla teçhiz eden ve bizi orada operasyon yapmak zorunda bırakan perde arkasındaki asıl düşmanlara odaklanmak ve bu mihrakların oyunlarını bozacak tedbirler almak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de aklıselimle hareket edilmesi ve sorunun barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini bildiren Erbakan, "Konunun çözümü için başta D-8 teşkilatı olmak üzere ilgili bütün uluslararası kurum ve kuruluşların harekete geçirilmesi gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

Erbakan, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Refah Partisi, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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