Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Engelliler Haftası mesajı Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizler şu birkaç aylık pandemi sürecinde dahi evimizden çıkamıyoruz diye yakınırken, bir de ömür boyu bu sıkıntıyı yaşayan engelli kardeşlerimizi düşünelim." değerlendirmesini yaptı.

Erbakan, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, sosyal devlet olmanın öncelikle vatandaşların sorunlarına vakıf olmayı ve bu sorunların giderilmesi için çaba sarf etmeyi gerektirdiğini belirtti.

Engellilerin hayatının kolaylaştırılması için ulaşım, eğitim, altyapı ve üstyapı gibi alanlardaki sorunların giderilmesi gerektiğinin altını çizen Erbakan, evden dışarı çıkamayan engellilerin sosyal hayattan mahrum kaldığını ifade etti.

Erbakan, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler şu birkaç aylık pandemi sürecinde dahi evimizden çıkamıyoruz diye yakınırken, bir de ömür boyu bu sıkıntıyı yaşayan engelli kardeşlerimizi düşünelim. Engelliler Haftası, engelli vatandaşlarla fotoğraf çekilme haftasına veya daha önce engellilerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşma haftasına dönüşmemeli.

Devlet, sadece kendi kendini geçindiremeyecek durumda olan engelli vatandaşına para ödeyerek sorumluluğundan kendini kurtaramaz. Devlet aynı zamanda engellilerin onurlarını kırmadan ekonomik özgürlüklerini kazandıracak adımlar atarak yasal ve ahlaki zorunluluğunu yerine getirmiş olacak."