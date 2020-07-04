Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e "ilhak planı" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan İsrail'e "ilhak planı" tepkisi Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail'in değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail'in değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'ne yönelik ilhak planına tepki gösterdi.

Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki tüm Müslüman ülkelerin İsrail'e karşı fiili adımlar atması gerektiğini savunan Erbakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladıkları sözde 'yüzyılın planı' doğrultusunda Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail toprağı olarak kabul edileceğini ilan ettiklerini hatırlattı.

İsrail yönetiminin bu plan doğrultusunda Batı Şeria'nın yüzde 30'luk bölümünün gasbı için harekete geçtiğine dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Netanyahu Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı konusunda Trump yönetiminin yeşil ışık yaktığını ve Amerikan yönetiminin bu konudaki politikasında hiçbir değişiklik olmadığını açıkça ifade ediyor ve Amerika'yı de arkasına alarak bu haksız ve hukuksuz adımı atmaya kalkışıyor."

İsrail'in, 65 bin Filistinlinin yaşadığı Ürdün Vadisi'ne 1967'deki savaş sonrasında hukuksuz olarak kurduğu 18 yerleşim birimine 11 bin 700 Yahudiyi yerleştirdiğini anımsatan Erbakan, "Yani şu anda İsrail tarafından her türlü hakkı ve hukuku hiçe sayarak ilhak edilmek istenen topraklardaki nüfusun büyük çoğunluğu Filistinlilerden oluşmaktadır. Bundan tam 50 sene önce ortaya konan Allon Planı bugün İsrail yönetimi tarafından adım adım uygulamaya konulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki emekli generaller ve dünyadaki Yahudilerin de plana karşı olduğunu aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Amerika'da önde gelen 149 Amerikalı Yahudi lideri, 11 Amerikan Kongre üyesi söz konusu planın negatif sonuçları olacağını belirterek Netanyahu'nun bu adımdan vazgeçmesi çağrısında bulunmuşlardır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi cemaatleri bu plana tepki gösterirken başta Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin yöneticilerinden de en güçlü şekilde tepkilerini ortaya koymalarını bekliyoruz. İsrail'in, değil ilhak planı, halihazırda işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından bir an önce çekilip gitmesi gerektiğini en güçlü şekilde haykırıyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 18:27 Kaynak: AA

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