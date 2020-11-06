Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "ABD seçimleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "ABD seçimleri" açıklaması Açıklaması

06.11.2020 13:01
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbakan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yeni seçilecek ABD Başkanı'nın "Siyonist ajandası" konusunda bilinçli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti. ABD'nin Türkiye aleyhine politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Erbakan, şunları kaydetti:

"ABD'de başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun ABD yönetiminin özellikle İsrail, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili siyonist hedefleri önceleyen politikalarında köklü bir değişiklik beklemek saflık olur. Türkiye'nin ABD'deki başkanlık seçimi sonrası yeni politikalarını oluştururken, ABD yönetiminin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de izlediği, İsrail yanlısı ve Türkiye ile diğer bölge ülkelerinin aleyhine politikaları ciddi şekilde göz önüne alması gerekmektedir. ABD yönetiminin Suriye politikasında Türkiye'yi süreç dışına çıkarmaya çalışması, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleriyle iş birliği yoluna gitmesi ve Suriye'de 'Büyük İsrail' ajandasını takip etmesi Türkiye açısından büyük sıkıntılara neden olmaktadır."

Türkiye'nin Batı ülkeleriyle ile stratejik ortaklık yerine "bağımsız" bir dış politika izlemesi gerektiğini aktaran Erbakan, şöyle devam etti:

"Tüm Amerikan başkanları gibi Joe Biden'ın da seçimlerden başkan olarak çıkması durumunda İsrail Devleti'nin varlığını, güvenliğini ve 'Büyük İsrail Planı'nın yürütülmesini önceleyeceği muhakkaktır. ABD dış politikasının ana eksenini de bu zihniyet oluşturmaktadır. Biden, birlikte görev yaptığı Başkan Obama'nın da İsrail Devleti'ne yaptığı katkıları ifade ederken ABD'nin önceki 8 başkanıyla görev yaptığını ve hiçbirinin Obama kadar İsrail'i korumadığını vurgulamıştı. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaparken İsrail'den yana büyük siyasi sorumluluklar üstlenmiş ve bu yolda önemli gelişmelerde başrol oynamıştır. Bu nedenle başkan seçilmesi halinde bu siyonist politikaları aynen sürdürmesi kuvvetle muhtemeldir."

Amerika Birleşik Devletleri, Necmettin Erbakan, Refah Partisi, İsrail, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 'ABD seçimleri' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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