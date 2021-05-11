Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Filistin için "Barış Gücü oluşturulması" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İslam İşbirliği Teşkilatının Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanması ve Filistin Devleti'nin talebiyle, Kudüs'e yapılan saldırıları sonlandırmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla bir "Barış Gücü" oluşturulması çağrısında bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarına karşı tüm dünyanın sessiz kaldığını belirtti.

Mescid-i Aksa'nın yine bir "siyonist terörle" karşı karşıya olduğunu ifade eden Erbakan, Tüm İslam aleminin, boş laflar, sözlü kınamalar, ağlayıp sızlanmalar yerine mutlaka fiili adımlar atması ve yaptırımlar ortaya koyması gerektiğini bildirdi.

Erbakan, "Gün, bugündür, gün 'namusumuza', Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sahip çıkma günüdür. Gün, kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Kudüs'ün hamisi 'Sultan Abdulhamid Han'ın torunları olarak, bu kıyamı en güçlü şekilde bizlerin yapması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Yapılan vahşetin planlı, asıl hedefin "Büyük İsrail projesi" kapsamında Filistin ve Kudüs'ten sonra İran ve Türkiye'nin topraklarını yutmak olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Asıl önemli olan, biz ne yapıyoruz? Müslüman ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana toplantı yapıyorlar. Toplan, konuş, konuş, en sonunda da bir bildiri yayınla, 'bu olayları kınıyoruz, lanetliyoruz.' deyip dağıl. Sen istediğin kadar kına, istediğin kadar lanetle, adamlar adım adım hedefe yürüyor. Gün konuşma günü değil, yapma günüdür. Artık adım atma vakti geldi de geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletlerde 29 Kasım 2012'de yapılan oylamayla Filistin'in uluslararası statüsünün "devlet" olarak tanındığını, 150'ye yakın devletin de bunu kabul ettiğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı ise 13 Aralık 2017'de İstanbul'da gerçekleştirdiği Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde, Filistin Devleti'nin başkentinin İsrail tarafından işgal altında tutulan Kudüs olduğunu tüm dünyaya deklare etmişti. Bu iki karardan hareketle, İslam İşbirliği Teşkilatı Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanmalı, Filistin Devleti'nin talebiyle, Filistin Devleti'nin başkentine yapılan saldırıları sonlandırmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bir Barış Gücü oluşturulmalıdır. Bağımsız devletlerin kendi topraklarına yabancı güçleri davet etmesi uluslararası bir haktır ve bu hak Filistin Devleti tarafından acilen kullanılmalıdır. Oluşturulacak Barış Gücü'ne en büyük desteği ve katılımı da TSK sağlamalıdır."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Filistin'e daha önce merhum Başbakan Necmettin Erbakan tarafından Filistin devletinin talebiyle asker gönderildiğini hatırlatarak, "54. Hükümet döneminde Türkiye, Filistin Devleti'nin talebiyle El-Halil kentini korumak üzere Filistin'e asker gönderdi. Siyonizm karşısında laf değil, icraat konuşur. Bu icraatları da 'kuvvet ve kudret sahibi ABD ve İsrail değil, Cenab-ı Allah'tır.' diyenler gerçekleştirebilir. Bu adımlar bugün atılmazsa, yarın Yeniden Refah Partisi iktidarında mutlaka atılacaktır." ifadelerini kullandı.