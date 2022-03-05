Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı

05.03.2022 13:15

Edinilen son dakika haberine göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP hariç diğer muhalefet partilerine milli görüş ilkeleri çatısı altında ittifak kurma çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP hariç diğer muhalefet partilerine milli görüş ilkeleri çatısı altında ittifak kurma çağrısında bulundu.

Erbakan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin ortak çalışmasını eleştirerek, bu mutabakatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olma planı bulunduğunu ifade etti. CHP hariç, diğer 5 parti liderlerine seslenen Erbakan, şunları söyledi:

"O masadaki CHP dışındaki partilere çağrıda bulunuyoruz. Bütün bu yanlışlarınızdan ve yanlış pozisyonunuzdan dönün. Gelin milli görüş çatısı altında ittifak kuralım. Yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin kurulması için, dış politikada ABD'den, G20'den, Avrupa'nın peşinden koşmaktan kurtulup D60 projesi yürütmek, ekonomi alanında borç ve faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam odaklı bir ekonomi modeline geçmek, paylaşımda adalet, yönetimde adaleti tesis etmek, önce imtiyazlılar önce güçlüler demek yerine önce millet diyen bir iktidarın Türkiye'nin başına gelmesi için geliniz yeni bir ittifak kuralım. Geliniz Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapma planına, 60 sene sonra ülkenin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme planına ortak olmayınız."

Erbakan, milli görüş ilkeleri çatısı altında bir ittifak kurmayı önerdi.

" Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saldırı yapılmaktadır"

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Fatih Erbakan, savaşın ekonomik, siyasi, sosyal ve daha birçok dengeyi sarsacak çok ciddi bir gelişme olduğunu belirtti. Hangi ülke olursa olsun toprak bütünlüğüne yapılan saldırıların kabul edilemez nitelikte olduğunu vurgulayan Erbakan, "Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne saldırı yapılmaktadır. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hiçbir zaman savaşı, hele hele sivillerin öldürülmesinin tasvip edilebilmesi mümkün değildir. Bu savaşın bir an önce durması, ateşkesin ilan edilmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması son derece önemlidir." diye konuştu.

ABD'nin NATO aracılığıyla son 15 senedir Rusya'yı tahrik ederek savaşın kıvılcımlarını attığını belirten Erbakan, ABD'nin hem güneyden hem de Kafkasya'dan Rusya'yı kuşatma planı içinde olduğunu öne sürdü.

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı

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Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi, Muhalefet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan CHP dışındaki muhalefet partilerine ittifak çağrısı - Son Dakika


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