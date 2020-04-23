Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

7 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ve genç nesillerimize adil, müreffeh ve güçlü bir...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ve genç nesillerimize adil, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmayı hedeflediğimizi ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, 100 yıl önce bugün Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından, sancak-ı şerif eşliğinde Meclis'e gidildiğini, yapılan dualar ve kesilen kurbanla milli kurucu meclisin açılışının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"23 Nisan 1920'de büyük inançla ve çoşkuyla açılışı yapılan ve toplanan Birinci Meclis, ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin etmek, bizleri bölüp parçalayarak sömürmek ve köle yapmak isteyen emperyalist güçleri vatanımızdan kovmak, ülkemizde hak ile adalete dayanan adil bir yönetim ve düzen kurmak amacıyla yola çıkmıştır." ifadelerini kullanan Erbakan, Birinci Meclisin kuruluş amacını oluşturan, "milletin kendine, tarihine ve inancına bağlılık; milli iradeyi aynen temsil, ona saygı ve bağlılık; ülkenin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek ve fikir ile inanç hürriyetine saygı duyulması" hususlarının, Meclisin kuruluşunun 100. yıl dönümünde de göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Erbakan, bu hedefler doğrultusunda kurulan Yeniden Refah Partisinin, 23 Nisan 1920'de milletin meclisinde toplanan temsilcilerinin sahip olduğu inançla hareket ettiğini, ülkenin milli ve yerli kalkınmasını gerçekleştirmek, her türlü sömürüyü ortadan kaldırmak, yeniden birlik ile beraberliği tesis etmek ve hak ile adaleti toplumun tüm kesimlerine yaymak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu düşünce ve inançla, tüm milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ve genç nesillerimize adil, müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmayı hedeflediğimizi ifade ediyorum."

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 04:14 Kaynak: AA

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