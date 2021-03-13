Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah olarak parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mısır'la normalleşmenin önemli olduğunu ifade eden Erbakan, "Mısır ile olan tarihi birlikteliğimiz ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik Yunanistan'ın planları ve adımlarını da göz önüne alarak Mısır ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi son derece büyük önem arz etmektedir. Refahyol Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın D-8 çerçevesinde Hüsnü Mübarek ile anlaşma imzalamasını, Mısır'ın D-8 üyesi bir ülke olduğunu da göz önünde bulundurmak gereklidir. Dış politikada günübirlik bir takım yaklaşımlar sergilemek, iç politikada bir takım hamleler yapmak ülkemizin uzun vadede gerçeklerini ve buna bağlı olarak gelişmeleri iyice süzgeçten geçirerek çıkarlarımızın öncelenmesi en akıllıca harekettir. Bazen iç politik kaygılarla dış politikada ani ve fevri adımlar atılmasının dış politikada orta ve uzun vadede büyük zararlar doğurabileceğini hesap etmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz"

HDP'nin son dönemlerde kapatılmasının konuşulmasını da değerlendiren Erbakan, "Biz Yeniden Refah olarak parti kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü parti kapatmak hukuka, demokrasiye, insan haklarına aykırı bir durum. Partileri millet açar, millet kapatır. Bu parti kapatmalardan en çok sıkıntı çeken Milli Görüş Hareketi'dir. Dört tane partimiz kapatıldı. Suçun şahsiliği esastır. O kuruluş içerisinde suçu işleyen kim varsa onun cezalandırılması gerekir. Suç şahsidir. Bu nedenle HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Bu kapatmalarla doğru bir sonuç alınması da mümkün değildir" şeklinde konuştu. - ANKARA