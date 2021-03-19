Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) kapatma davası açılmasının çözümsüzlüğe ve istikrarsızlığa davetiye çıkarır nitelikte olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde davası açılmasının, dolaylı olarak bu partiye Mecliste temsil yetkisi veren 6 milyon seçmeni de cezalandırmaya yönelik bir durum ortaya çıkaracağını, bunun uzun vadede reaksiyoner ve belki daha güçlü bir politik hareketin yeniden ortaya çıkmasına vesile olacağını kaydetti.

Hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesine gönderilmesinin geçmişte yaşanan parti kapatma süreçlerini çağrıştırır nitelikte olduğunu ifade eden Erbakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçmişte yaşanan parti kapatma örnekleri göz önüne alındığında, bu son adımın çözüme yönelik, önleyici ve caydırıcı olmaktan çok çözümsüzlüğe ve istikrarsızlığa davetiye çıkarır nitelikte olabileceği göz ardı edilmemelidir. Suç iddiasına maruz kalan kişilerle birlikte mensup oldukları siyasi partinin de cezalandırılma yoluna gidilmesi, demokrasimizin ve yargının tartışılır hale gelmesine, ayrıca sorunun daha da büyümesine neden olabilir."

Erbakan, suçlu olduğu iddia edilen kişiler hakkında münferit hukuki sürecin başlatılması gerektiğini; nefret, kutuplaştırma ve ötekileştirme yerine 83 milyonu kapsayacak şekilde kucaklayıcı ve birleştirici bir anlayışın sağlanması yolunda atılacak her türlü adıma en büyük desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.