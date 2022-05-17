Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR'ı ziyaret etti - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Merkezi'ndeki ziyaretin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, beraberindeki parti yöneticileriyle HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'na gerçekleştirdikleri iadeiziyarette, Türkiye'nin genel meseleleri, halkın gündemi ve sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmede ülkenin farklı meselelerini ele aldıklarını aktardı.

HÜDA PAR olarak, siyasetin üslubundan, siyasi partiler arasındaki kavgacı üsluptan şikayetçi olduklarını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Elbette siyasi partiler arasında bazı konularda görüş farklılıkları olabilir. Elbette muhalefet partileri, iktidarın yaptığını yeri geldiğinde eleştirebilir ama bu eleştirilerin, görüş farklılıklarının kavgaya ya da kırıcı bir üsluba neden olmaması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz." dedi.

Partiler arası diyalog kanallarının açık olması gerektiğine işaret eden Yapıcıoğlu, "Biz inanıyoruz ki eğer siyasi partiler basın üzerinden değil, yüz yüze görüşebilirlerse bu, kırıcı üsluba da bir anlamda çare olabilir." diye konuştu.

"İttifak konusu görüşülmedi"

Erbakan ve Yapıcıoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında üçüncü bir ittifakın oluşturulmasına ilişkin soruya yanıt veren Erbakan, üçüncü bir ittifak konusunda daha önce de açıklama yaptıklarını hatırlattı. Erbakan, "Seçmenin sağ partiler olarak gördüğü partilerin üçüncü bir ittifak oluşturması halinde bir sinerji oluşturabileceğini ifade etmiştik. Bununla ilgili çeşitli vesilelerle görüşlerimizi serdettik. Bugünkü HÜDA PAR ziyaretimizde herhangi bir ittifak konusuyla ilgili görüşme olmadı." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nda yer almayan pek çok siyasi partinin bulunduğunu anımsatarak, "Bunların da elbette aralarında üçüncü ya da dördüncü bir ittifak oluşturması mümkündür. Şu anda bizim ittifak oluşturma şeklinde bir çabamız an itibarıyla yoktur. Ama sonuç ne getirir, seçime yaklaşınca konu biraz daha netleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Erbakan, anket yaptırıp yaptırmadıklarıyla ilgili bir soru üzerine, kendi partileri bünyesinde ve akademisyenlerin eşliğinde çeşitli anketlerin olduğunu vurguladı.

Erbakan, "Anketlerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 15 ilde yüzde 9 seviyesinde bir oy aldığımızı gördük. İstanbul'un 20 ilçesinde de bununla paralel yüzde 9,5'lik bir oy çıktı. Son derece objektif yapmaya dikkat edildi, aksi yapılırsa kendi kendimizi kandırmak ve boşuna bir çaba sarf etmek manasına gelir." görüşünü paylaştı.