Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Son dakika habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonist İsrail'in ana hedefi önündeki en büyük engel, Türkiye ve aziz milletimizdir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Siyonist İsrail'in ana hedefi önündeki en büyük engel, Türkiye ve aziz milletimizdir." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı kararıyla otomobillerin özel tüketim vergilerine (ÖTV) yeniden zam yapıldığını söyleyen Erbakan, Türkiye'deki vergi artışının devam ettiğini belirtti. Borç ve faiz ekonomisinin Türkiye'ye zarar verdiğini ifade eden Erbakan, kendi iktidarlarında borçsuz, zamsız, faizsiz ve vergisiz kaynaklar oluşturacaklarını aktardı.

İsrail'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaptığı anlaşmalara değinen Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurulduğu günden bu yana saldırgan tutumuyla işgalci politikalarıyla ve uluslararası hukuku tanımayan tavırlarıyla bölgede adeta çıbanbaşı haline gelen İsrail, bu bölgedeki Müslüman ülkelerle yaptığı anlaşmalarla siyasi ve ticari ilişkileri artırarak asıl hedefini hızlandırma amacını gütmektedir. Biz İslam ülkelerini bir araya toplayıp onları adil bir dünyanın kurulması için yönlendirmezsek İsrail, kendi hedefleri doğrultusunda kullanmak üzere Müslüman ülkelerle iş birliği yapar. Müslüman ülkelerin sahip olduğu zenginlikleri, jeostratejik önemleri ve sahip oldukları potansiyeli çok iyi bildiği için bizim kurmamız gereken D-60'ı bugün İsrail kuruyor."

Söz konusu anlaşmaların Türkiye aleyhine gelişmeler olduğunu belirten Erbakan, "Siyonist İsrail'in ana hedefi önündeki en büyük engel, Türkiye ve aziz milletimizdir. Bunu onlar da çok iyi bildikleri için attıkları adımlarla Türkiye'yi kıskaç altına almak ve yutmak istiyorlar. Yaptıkları anlaşmalar nedeniyle Bahreyn ve BAE'yi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa Birliği ve Amerika'dan medet umarak bir yere varamayız"

Türkiye'nin G-20 yerine D-8 ve D-60 birliklerini oluşturması gerektiği ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her fırsatta uluslararası alanda haklarımızı gasbetme sevdasında olan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında yer alan Avrupa Birliği'nden medet umarak bir yere varamayız. Mehmetçiğimizin kafasına çuval geçirme cüretini gösteren, gözümüzün önünde binlerce tır dolusu silahla sınırımızda terör ordusu ve terör koridoru oluşturan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah satışı ambargosunu kaldıran sözüm ona stratejik ortağımız Amerika'dan medet umarak bir yere varmamız mümkün değildir."

2004'ten bu yana Ege'de Türkiye'ye ait 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini savunan Erbakan, bu adaların Lozan ve Paris anlaşmalarıyla Yunanistan'a bırakılmış adalar olmadığını, Türkiye'ye ait topraklar olduğunu kaydetti.

Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


Son Dakika

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