Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

19.05.2022 12:37
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomideki sorunların giderilmesi için öncelikle denk bütçe ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ekonomideki sorunların giderilmesi için öncelikle denk bütçe ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen aylık olağan il başkanları toplantısında konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Erbakan, resmi rakamlara göre son bir ay içerisinde en fazla üye kaydeden parti olduklarını aktardı.

Meclis'te grubu bulunan, yüzlerce belediyesi olan ve hazine yardımı alan partilere rağmen bu gelişmenin oldukça önemli olduğunu belirten Erbakan, partilerine gösterilen teveccühün her geç gün arttığını kaydetti.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın, "Biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder, Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez." sözünü aktaran Erbakan, partilerine gösterilen ilginin, bu sözlerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erbakan, Türkiye ekonomisinin son derece hassas bir noktada olduğunu belirtti.

Borç, faiz, yoksulluk, alım gücünün düşmesinin ve gelir dağılımın paylaşımında adaletsizliğin hakim olduğu bir sistemin işletildiğini savunan Erbakan, Türkiye'de yıllık faize 300 milyar lira ayrılırken tarıma yatırım için 25,8 milyar lira aktarıldığını kaydetti.

Türkiye'nin kamu borcunun ana para ve faizinin, yıllık gelirin yüzde 70'ine tekabül ettiğini bildiren Erbakan, "Bu hızla devam ederse 10 sene içeresinde borcumuzun faizi, milli gelirimize eşit hale gelecek. 85 milyon bir yıl boyunca üretip bir gelir ortaya koyacağız, bu da faize gidecek." dedi.

Kayıtlı çiftçi sayının 20 yıl öncesine göre ciddi oranda düştüğünü, işsizliğin ve cari açığın arttığını, kamudaki israfın önüne geçilemediğini ifade eden Erbakan, bu sorunların ancak denk bütçe ile aşılabileceğini savundu.

Ekonomideki sorunların çözümü ilişkin parti olarak bir dizi öneri hazırladıklarını aktaran Fatih Erbakan şöyle devam etti:

"Birincisi mutlaka denk bütçe ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. İkincisi kamudaki israfın önüne geçilmesi, üçüncüsü imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması gerekiyor. Dördüncüsü de Yeniden Refah Partimizin ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri kitabında belirtilen adımlarla kaynak üretilmesidir. Bu dört adımla elde edilecek imkanla da üretim, istihdam ve ihracata yönelik bir ekonomik model oluşturmalı. Bunu kim yapabilir? Sadece Milli Görüş yapabilir. Neden? Çünkü 50 senelik geçmişimiz bunun ispatıyla dolu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayileşme ve kalkınma hamlesi nasıl yapıldıysa Milli Görüş tarafından, şimdi geleceğiz yine aynı şekilde yapacağız."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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