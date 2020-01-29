Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kudüs'ü ilhak etme planını reddediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Kudüs'ü ilhak etme planını reddediyoruz' - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Kudüs'ü ilhak etme planını reddediyoruz"

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kudüs'ü ilhak etmeye yönelik 'yüzyılın çözümü' planını şiddetle telin ve reddediyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Kudüs'ü ilhak etmeye yönelik 'yüzyılın çözümü' planını şiddetle telin ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilan ettiği sözde barış planını değerlendirdi.

Planın, bölgede istikrarsızlık, kaos ve şiddetin artmasına neden olacağını ifade eden Erbakan, Filistin devletini yok sayan bu planın, başkenti Kudüs olan büyük İsrail hedefine ulaşma yolunda bir adım olduğunu vurguladı.

Erbakan, "Siyonist İsrail'in, Kudüs'ün güvenlik bariyerinin dışında kalan alanın Filistin devletinin başkenti olmasını kabul etmesi Filistin'in ve İslam aleminin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmaya yöneliktir. Kudüs'ü ilhak etmeye yönelik 'yüzyılın çözümü' planını şiddetle telin ve reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ün bağımsız Filistin'in başkenti olmadığı her türlü planın çözümsüzlük ve kaos oluşturacağını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu'nun değil ancak Filistinlilerindir. Filistin sorununun tek taraflı ve hukukun üstünlüğü ilkesinden çok, üstünlerin hukuku ilkesine göre, hakkı değil kuvveti üstün tutarak çözüme kavuşturulması asla mümkün değildir. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sadece kınama ve telin etme yerine, Birleşmiş Milletler nezdinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli fiili adımları atmalıdır."

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Filistin, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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