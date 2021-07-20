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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı'nı kutladı

20.07.2021 10:36
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erbakan, yayımladığı kutlama mesajında, kaba kuvveti, imtiyazı ve menfaati hak sebebi sayan zihniyete sahip küçük bir azınlığın, maddi gücü ellerinde bulundurduğu için dünyaya hakim olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu sebeple dünyanın her köşesini ve özellikle İslam coğrafyasını zulüm, çifte standart, sömürü, kan ve gözyaşının kapladığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında tüm İslam alemi olarak buruk da olsa bir bayram sevincini daha hep birlikte yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bu mübarek günlerde kestiğimiz kurbanlarımızı, yaptığımız dua ve ibadetlerimizi kabul buyursun. Öncelikle kendi ülkemizde adaleti, refahı, huzur ve barışı hakim kıldığımız, yaşanabilir Türkiye'yi kurduğumuz, yeniden büyük Türkiye'yi inşa ettiğimiz, tüm Müslüman ülkeler arasında birlik ve beraberliği tesis ettiğimiz, bizim medeniyetimizin hakkı üstün tutan prensipleri doğrultusunda yeni ve adil bir dünyayı hayata geçirdiğimiz bayramlarda buluşmak duasıyla, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kurban Bayramı, Refah Partisi, Fatih, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


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