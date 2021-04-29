Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, tam kapanmada esnaf ve çiftçiye destek verilmesini istedi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tam kapanma sürecinde, esnaf ve çiftçinin, güçlü ekonomik paketlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Erbakan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi için tam kapanma sürecine destek verdiklerini vurguladı.

Hükümetin bu kararına karşı olmadıklarını belirten Erbakan, "Sağlığımız için bilim ışığında gerekli tüm tedbirler elbette ki alınmalıdır. Ancak bu tam kapanma şimdiye kadar çoktan alınmalıydı. Bu kadar vaka ve can kaybı olduktan sonra mı aklımız başımıza geldi? İkincisi, bu nasıl bir kapanma ki nüfusun neredeyse yarısı istisnalar kapsamında, kapanmadan muaf. Neredeyse çocuklar ve yaşlılar dışında herkes kapanmadan muaf." değerlendirmesinde bulundu.

Salgından olumsuz etkilenen küçük esnafın tam kapanmayla birlikte daha da zor duruma düşeceğini dile getiren Erbakan, "Sağlığımız için tam kapanma yapalım ama ekonomik tedbirlerimizi de acilen alalım, esnafımızı, vatandaşımızı, çiftçimizi güçlü ekonomik destek paketleriyle destekleyerek bu kapanmayı yapalım." ifadesini kullandı.

Erbakan, zincir marketlerin gıda dışı ürünler de sattığına işaret ederek, "Kırtasiyeler, oyuncakçılar, ayakkabıcılar, konfeksiyon mağazaları kapalı ama bütün bu ürünleri satan 3 harfli zincir marketleri açık. Bu, küçük esnafa yapılan büyük bir haksızlık ve adaletsizliktir." görüşünü paylaştı.