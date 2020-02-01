Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yunanistan özür dilemelidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yunanistan özür dilemelidir' - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yunanistan özür dilemelidir"

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınayarak, "O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan (AP) men edilmelidir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınayarak, "O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan (AP) men edilmelidir. Yunanistan devleti de Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden özür dilemelidir." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 50 ilin birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirten Erbakan, sadece 19 il için yapı denetim zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki iller arasında ayrımcılık yapıldığını öne süren Erbakan, "Yapı denetimleri sadece ticari maksatlar, dostlar alışverişte görsün mantığıyla yapılıyor. Deprem açısından riskli bölgeler yapılaşmaya açılıyor. Bunlara kesinlikle dur denilmelidir. Milletimize, deprem tedbirleriyle ilgili eğitimlerin geniş bir şekilde verilmesi lazım." diye konuştu.

"Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler"

Erbakan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planıyla Filistin'de yapılan işgalin meşrulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasıyla Filistin'deki Müslüman varlığının sona erdirilmek istendiğini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Plan ile orası İsrail'e ait olacak. Kurulmasını planladıkları büyük İsrail'in merkezi Kudüs ve Mescid-i Aksa olacaktır. Ele geçirdikleri Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıp yerine Süleyman Mabedi'ni inşa edecekler. Söz konusu yüzyıllık plan, 5 bin yıldır hayalini kurdukları büyük İsrail yolunda atılmış bir adımdır. Filistin halkının geleceğini tayin etme hakkı Trump ve Netanyahu'ya değil, Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın üzerindeki söz hakkı ise doğrudan doğruya İslam alemine aittir."

Erbakan, AP Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Avrupa Birliği'nin ırkçı, şımarık ve ahlaksız çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Erbakan, "O yırtıp çöpe atmaya kalktığınız bayrak, bizim şehitlerimizin kefen örtüsüdür. Böyle açıkça bir saldırıyı kabul edebilmemiz mümkün değildir. O edepsiz vekil Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan men edilmelidir. Yunanistan devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve milletimizden özür dilemelidir." diye konuştu.

Fatih Erbakan, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te, Sakarya Kent Meydanı'nda düzenleyecekleri Filistin ve Kudüs'e destek mitingine vatandaşları davet etti.

Avrupa Birliği, Refah Partisi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor
Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Kardak'tan sökülen Yunanistan bayrağı, deniz müzesinde sergileniyor Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 20:00:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yunanistan özür dilemelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]