Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkede Milli Görüş ne zaman iktidara geldiyse maddi ve manevi sıkıntılarından bu milleti kurtardı." dedi.

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Konya'ya gelen Erbakan, Beyşehir ilçesinde Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı.

Açılıştan önce parti teşkilatı önündeki meydanda toplanan partililere seslenen Erbakan, çıktıkları yolda Türkiye'nin dört bir yanını gezerek canla başla çalışıp terlediklerini belirterek, "Dün Konya'da, bugün Beyşehir'de sizlerle kucaklaşıyoruz. Sadece bolluk, bereket ve refah değil, aynı zamanda adaleti tesis etmek üzere geliyoruz. Ne demek bu, biz yeniden Refah Partisi olarak inşallah işbaşına geldiğimizde Peygamber Efendimizin düsturunu hakim kılacağız." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde bir hekim hassasiyetiyle hiçbir ayrım gözetmeksizin bu memleketin insanına hizmet götüreceklerini ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde inşallah hep birlikte refahta buluşacağız. 40-50 sene boyunca bu millet milli görüşe ne zaman sarıldıyla sıkıntılardan kurtuldu. Bu ülkede Milli Görüş ne zaman iktidara geldiyse maddi ve manevi sıkıntılarından bu milleti kurtardı. Yeni dönemde de aynısı olacak Allah'ın izniyle."

Erbakan, partisinin ilçe teşkilatının açılışını yaptıktan sonra ilçedeki bazı iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir süre sohbet etti.