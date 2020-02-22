Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkede Milli Görüş ne zaman iktidara geldiyse maddi ve manevi sıkıntılarından bu milleti kurtardı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkede Milli Görüş ne zaman iktidara geldiyse maddi ve manevi sıkıntılarından bu milleti kurtardı." dedi.

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Konya'ya gelen Erbakan, Beyşehir ilçesinde Yeniden Refah Partisi Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılışına katıldı.

Açılıştan önce parti teşkilatı önündeki meydanda toplanan partililere seslenen Erbakan, çıktıkları yolda Türkiye'nin dört bir yanını gezerek canla başla çalışıp terlediklerini belirterek, "Dün Konya'da, bugün Beyşehir'de sizlerle kucaklaşıyoruz. Sadece bolluk, bereket ve refah değil, aynı zamanda adaleti tesis etmek üzere geliyoruz. Ne demek bu, biz yeniden Refah Partisi olarak inşallah işbaşına geldiğimizde Peygamber Efendimizin düsturunu hakim kılacağız." diye konuştu.

İktidara geldiklerinde bir hekim hassasiyetiyle hiçbir ayrım gözetmeksizin bu memleketin insanına hizmet götüreceklerini ifade eden Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu yeni dönemde inşallah hep birlikte refahta buluşacağız. 40-50 sene boyunca bu millet milli görüşe ne zaman sarıldıyla sıkıntılardan kurtuldu. Bu ülkede Milli Görüş ne zaman iktidara geldiyse maddi ve manevi sıkıntılarından bu milleti kurtardı. Yeni dönemde de aynısı olacak Allah'ın izniyle."

Erbakan, partisinin ilçe teşkilatının açılışını yaptıktan sonra ilçedeki bazı iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir süre sohbet etti.

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Beyşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı
Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: Otur lan

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Beyşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]