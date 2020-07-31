Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Çifte bayram yaşıyoruz" - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Çifte bayram yaşıyoruz"

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki evine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayram namazını babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:

Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesi'ndeki evine gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bayram namazını babası merhum Necmettin Erbakan'ın cuma namazlarını kıldığı Ayvalıburun Camisi'nde kıldı.

Erbakan, bayram namazı öncesinde yaptığı açıklamada, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erbakan, bu Kurban Bayramı'nda Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bütün milletimizin, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Cenabı Allah bu Kurban Bayramı'nda yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı, kurbanlarımızı kabul buyursun ve bu Kurban Bayramı'nı hem milletimizin hem tüm İslam aleminin hem de tüm insanlığın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna inşallah vesile eylesin. Bu Kurban Bayramı'nda Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından dolayı çifte bayram yaşıyoruz. Cenabı Allah inşallah gelecek bayramlarda Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğüne kavuştuğu günleri bizlere göstersin ve bu bayramda olduğu gibi gelecek bayramlarda da inşallah çifte bayramlar yaşamayı nasip eylesin."

Necmettin Erbakan, Kurban Bayramı, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:19

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Çifte bayram yaşıyoruz' - Son Dakika

Son Dakika

Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın gitmesini istemiyor: Bizimle kal Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyenler hayvana "Gel kurban olduğum" diye seslendi         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum         
08:44
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı Bursa'da kaçan boğa vatandaşlara zor anlar yaşattı         
07:52
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
00:20
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti         
00:01
Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif ettiği iddialarına yanıt verdi         
23:44
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi         
23:28
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti         
23:06
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu 17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu         
22:57
Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı Bodrum rekora koşuyor! 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı         
22:40
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunan papazı memnun etti! Erdoğan'a övgü dolu sözler         
22:25
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü         
22:06
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı         
21:50
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak         
20:57
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı         
20:38
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu         
19:41
Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı Rusya'da kimyasal madde yüklü kamyon bomba gibi patladı         
19:37
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı         
19:22
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu         
19:07
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler         
19:06
Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den Kurban Bayramı öncesi 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
19:01
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu         
18:07
CHP'den kulisleri sallayan CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt         
18:03
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu         
17:41
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı         
17:18
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı         
16:55
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2020 14:45:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Çifte bayram yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei