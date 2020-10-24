Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da - Son Dakika

Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da

24.10.2020 19:47
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da, System.String[]

Son dakika haberler... YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'a gelerek partililerle buluştu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'a gelerek partililerle buluştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'a geldi. Bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Erbakan, " Türkiye'nin her karış toprağı için Yeniden Refah Partisi kadroları gece- gündüz durmadan, yorulmadan koşmaya devam ediyor" dedi. Anadolu Buluşmaları kapsamında partinin kurulduğu günden itibaren halkla buluştuklarını, kucaklaştıklarını ve dertlerini dinlediklerini belirten Erbakan, "Sadece seçim zamanında değil, geçim zamanında da halkımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde, 805 ilçesinde teşkilatlarımızı kurduk. 64 il kongresi, 500'den fazla ilçe kongresi ve geçtiğimiz 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda Türk siyasi tarihinin en muazzam büyük kongresini gerçekleştirdik. Yeniden Refah Partimizin kat etmiş olduğu bu mesafe, Erbakan hocamızın 'iman varsa, imkan da vardır' sözünün ispatıdır. Yeniden Refah iktidarında Türkiye, güçlünün haklı sayıldığı değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye olacak" ifadelerine yer verdi.

'SURİYE'DE KADIN VE ÇOCUK KANININ AKMASI DURDURULMALI'

Bugün Suriye'de halen kadın ve çocukların kanının akmaya devam ettiğine vurgu yapan Erbakan, bu kanın akmasının en acil şekilde durdurulması gerektiğini söyledi. Bu savaşın bir an önce durması için Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak büyük gayret gösterilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Suriye'deki muhalifler, iyi niyetli Suriye'nin bölünüp parçalanmasına karşı olan muhalifler ve aynı zamanda İran, Türkiye ve Suriye yönetimi, bir an evvel kadın ve çocukların kanının akmasını durdurmak için masaya oturmaları gerekiyor. Bir an evvel Suriye'de üniter bir anayasa, Suriye'nin bölünüp parçalanmasına mani olacak bir anayasa ve mümkün olan en demokratik şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesi, Suriye'nin yeniden barış ve huzur ortamına kavuşturulması son derece büyük önem arz ediyor" dedi.


Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da
Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Suriye, Hatay, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında Hatay'da - Son Dakika


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