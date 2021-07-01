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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması

01.07.2021 09:23
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması, System.String[]

Partisinin Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu heyecan, bu azim, bu fedakarlık, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde kimse duramayacaktır.

Partisinin Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu heyecan, bu azim, bu fedakarlık, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde kimse duramayacaktır. Biz, siz samimi dava erlerinin aşkıyla, coşkusuyla, fedakarlıklarıyla aynen birinci kırk yılda olduğu gibi ikinci kırk yılda da Milli Görüş'ün zaferine hep birlikte ulaşacağız inşallah" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sakarya'daki il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı basın açıklamasında Erbakan, Milli Görüş davasından söz ederek iktidara geldikleri zaman yapacakları yeniliklerden söz etti. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi demek, Milli Görüş demektir. Milli Görüş demek, 52 senedir milletin yüzünü güldüren görüş demektir. Milletin derdiyle dertlenen, milletin derdine derman olan görüş demektir. Aynı 52 sene olduğu gibi bugün de kurtuluşun adresi olmaya devam edecektir. Milli Görüş'ün temsilcisi olmaya devam edecektir" dedi.

Ardından partisinin Pamukova İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katılan Erbakan, kongre merkezi girişinde meşalelerle, salon girişinde de tezahüratlarla karşılandı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından olağan kongre divanın oluşturulması ile başladı. Tek listeyle girilen seçimde partinin Pamukova İlçe Başkanı Murat Yıldırım oldu. Kongrede de iktidara geldikleri zaman yapacakları yeniliklerden söz eden Erbakan, siyasette ibadet anlayışıyla ilerleyeceklerini ve milletin refah düzeyini arttıracaklarını söyledi.

"Bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde kimse duramayacaktır"

Erbakan, "Bu heyecan, bu azim, bu fedakarlık, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde kimse duramayacaktır. Biz, siz samimi dava erlerinin aşkıyla, coşkusuyla, fedakarlıklarıyla aynen birinci kırk yılda olduğu gibi ikinci kırk yılda da Milli Görüş'ün zaferine hep birlikte ulaşacağız İnşallah. Bu ülke, bu millet çok acılar ve sıkıntılar çekti. Bu ülke, bu millet siyaseti ticaret olarak görenlerden çok çekti. Ancak şuandan itibaren, Yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren bu aziz millete haber veriyoruz. Artık Yeniden Refah var, artık çare var, artık çözüm var ve artık kurtuluş yakındır diyoruz. İlk kırk yılda olduğu gibi ikinci kırk yılda da siyaseti ibadet olarak gören anlayışla, önce imtiyazlılar değil, önce millet anlayışıyla Allah rızasıyla, milletin derdiyle dertlenen, milletin derdine derman olma aşkıyla siyaset yapan kadrolarla birlikte Yeniden Refah Partisiyle yola çıktık. Cenabı Allah, ikinci kırk yılda da Yeniden Refah Partimizle bu aziz milletimizin yeniden yüzünü güldürmeyi nasip etsin. Sözlerimi, sloganımızla bitiriyorum. Refah gelecek yüzler gülecek, refah gelecek zulüm bitecek inşallah. Bir kez daha kıymetli ilçe başkanımıza bugün seçilecek olan delegelerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması

Refah Partisi, Hisarcık, Sakarya, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Açıklaması - Son Dakika


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