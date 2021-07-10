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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de

10.07.2021 19:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Balıkesir 1. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Balıkesir 1. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi. Partililere seslenen Erbakan, Milli Görüş'ün kurucusu ve lideri merhum Necmettin Erbakan'ın doğum günü olan 29 Ekim'de 81 İlde 181 Proje kitabını Türkiye'nin dört bir yanına dağıtacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir 1. Olağanüstü Kongresi tek liste ile gidilen seçimle tamamlandı. Yapılan seçimde Fatih İnceboy'un tekrar il başkanı seçildiği kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada Erbakan, parti olarak paylaşımda adaletin en önemli prensiplerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, yeni Türkiye'nin inşası için çalışacaklarını ifade etti.

"81 ile 181 proje kitabını tamamladık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan kongrede yaptığı konuşmada, "Yeniden Refah iktidarında çiftçiye, köylüye özel olarak ucuz mazot, elektrik var, en yüksek taban fiyatları var üretim, istihdam, ihracat var. Beton, çimento, AVM, rezidans yerine sanayi var, teknoloji var, AR-GE var. EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere en acil şekilde atama var. Yeniden Refah iktidarında gardiyan devlet değil, garson devlet anlayışı var. Sadece imtiyazlılara değil herkese refah var. Bolluk var, bereket var, zenginlik var, kalkınma var yeniden büyük Türkiye var. Bu kalkınmanın, bu bolluk ve bereketin ilmi ve teknik olarak projeleri, hazırlıkları tamamlandı. Milli Kaynak Paketleri kitabımızda o kaynağın nasıl bulunacağı yazıyor. Şimdi inşallah AR-GE Başkanlığımızın yoğun çalışmasıyla 29 Ekim'de, merhum Liderimiz Erbakan Hocamızın doğum gününde 81 ile 181 Proje kitabımızı da bütün Türkiye'ye ilan edeceğiz inşallah. Bu millet Edirne'den Kars'a kadar, Rize'den Antalya'ya kadar doğup büyüdüğü topraklarda sosyal, yardıma, belediyenin, kaymakamlığın erzak torbalarına muhtaç olmadan, Allah'tan başka kimseye muhtaç olmadan alnının teriyle doğup büyüdüğü toprakta nasıl istihdam imkanı bulacak, nasıl iş sahibi olacak, hangi şehre, hangi bölgeye hangi sanayi tesisi, hangi fabrika, kalkınmaya yönelik hangi atılım yapılacak bunların ilmi ve teknik olarak ortaya konulduğu 81 ile 191 Proje kitabımızın müjdesini bütün milletimize veriyoruz" diye konuştu.

Genel Başkan Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından yapılan seçimlerde Fatih İnceboy delegelerin oyunun tamamını alarak il başkanı olarak seçildi.

(Hakan Küçükakman - Ömer Kantarlıoğlu/İHA)

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de

Refah Partisi, Balıkesir, Türkiye, Fatih, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Balıkesir'de - Son Dakika


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