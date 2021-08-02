Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manavgat'ta yangın bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınları nedeniyle zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yangın bölgelerini gezen Erbakan, daha sonra Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'ne giderek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Erbakan, burada gazetecilere, partisinin genel merkez heyetiyle Manavgat'ta afetzedeleri ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Manavgat'ın yangın afetinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu aktaran Erbakan, "Bütün milletimize ve özellikle can kayıpları olan vatandaşlarımızın yakınlarına Cenab-ı Allah'tan başsağlığı diyorum. Çok büyük çaplı, çok geniş alanda etkili olan bir afet. O nedenle müdahalenin de çok zorlukları var." dedi.

Yangının özellikle çok fırtınalı ve rüzgarlı bir havada olması nedeniyle çok hızlı yayıldığını belirten Erbakan, bu olumsuzlukların birleşmesiyle büyük bir felaketin meydana geldiğini bildirdi.

Orman yangınlarının sürekli yaşanabildiğine değinen Erbakan, "Bu bölge hem çam ağacı olması hem de sıcak olmasından dolayı çok riskli bir bölge. Bundan sonra olabilecek yangınlara karşı baştan tedbir alınması son derece önemli." diye konuştu.

Erbakan, parti olarak da yanan bölgeler için yeniden ağaçlandırma kampanyası başlatacaklarını kaydetti.