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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması

15.08.2021 17:55
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bundan sonraki afetler gerçekleşmeden hem deprem konusunda hem sel konusunda hem de yangınlar konusunda gerekli tedbirleri alırız." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah bundan sonraki afetler gerçekleşmeden hem deprem konusunda hem sel konusunda hem de yangınlar konusunda gerekli tedbirleri alırız." dedi.

Erbakan, partisinin 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda düzenlenen 1. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında, Tokat'ta olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Anadolu'yu karış karış gezdiklerini dile getiren Erbakan, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. İnşallah, Refah iktidarında bu sorunları çözeceğiz. İktidar olmak için çok çalışmalıyız ve çok çalışıyoruz. Bugün seçilecek il başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Erbakan hocamızın izinden gitmeyi Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

Millet olarak büyük acı yaşadıklarını anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Sel ve yangın felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın acısı elbette bizim yüreklerimizi dağlıyor. Cenab-ı Allah, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza gani gani rahmet etsin. Yakınları başta olmak üzere bütün milletimizin başı sağ olsun. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah acil şifalar nasip etsin. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bununla geçmiş olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Bütün ülkemize, bütün milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Elbette bu felaketler dönem dönem gerçekleşiyor. O nedenle de tedbire tevessül etmek inancımızın gereğidir. Elbette bu felaketler Cenab-ı Allah tarafından gönderiliyor. İmtihan oluyoruz ancak gerekli tedbirleri insanlar olarak almak üzerimizde farzdır. İnşallah bundan sonraki afetler gerçekleşmeden hem deprem konusunda hem sel konusunda hem de yangınlar konusunda gerekli tedbirleri alırız. Özellikle yetkililerin, yetki sahiplerinin hükümetin bu konuda gerekli adımları atması son derece önemlidir."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması

Refah Partisi, Tokat, Fatih, Sel, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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