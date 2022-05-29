Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Diyarbakır'da konuştu Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Diyarbakır bundan böyle bugün olduğu gibi, çatışmanın, ayrışmanın, bölünmenin, parçalanmanın, kutuplaşmanın değil, birlik ve beraberliğin İslam, ümmet kardeşliğinin merkezi olacaktır." dedi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Diyarbakır'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Erbakan, "Diyarbakır Anadolu'nun İslam'a açılan kapısı olmuştur. Diyarbakır kıyamete kadar İslam toprağı olacaktır. İslam kardeşliğinin, ümmet kardeşliğinin ana merkezi olacaktır." diye konuştu.

Merhum Necmettin Erbakan'ın, "Türk ile Kürdü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne de İsrail durabilir." sözünü hatırlatan Erbakan, bugün de aynı sözleri söylediklerini belirtti.

Erbakan, "Kendisiyle aynı anlayışa aynı zihniyete sahip Yeniden Refah Partisi olarak bölge insanını bölge halkını kucaklıyoruz. Diyarbakır bundan böyle bugün olduğu gibi, çatışmanın, ayrışmanın, bölünmenin, parçalanmanın, kutuplaşmanın değil, birlik ve beraberliğin İslam, ümmet kardeşliğinin merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulanacak"

Yeniden Refah Partisi olarak iktidara geldiklerinde ilk işlerinin "Milli Kaynak Paketleri" kitabındaki belirtilen adımları uygulamak olduğunu dile getiren Erbakan, kaynakları millete aktaracaklarını belirtti.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi modeli uygulanacak. Dar gelirli milyonların işçi, memur, emekli, küçük esnaf ve çiftçinin alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atacağız. 81 ilimizde 681 proje kitabımız hazır. Hangi ilde hangi tesis kurulacak, nasıl istihdam sağlanacak, nasıl üretim yapılacak bunların hepsinin projeleri mevcut. Hepsinden de önemlisi bu projeleri, kaynakları hayata geçirecek milli görüş kadrolarımız hazır. İstihdam sağlayacağız. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Engeli maaşını asgari ücret seviyesine getireceğiz."

Kongrede Ali Erdem yeniden Yeniden Refah Partisi il başkanlığına seçildi.