Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması

30.09.2022 17:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Erbakan, partisinin genel merkezinde "Aileyi ve Milletimizi Koruma" konulu basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanuna değinen Erbakan, şunları söyledi:

"CEDAW ve İstanbul sözleşmelerinin arkasında dünya siyonizmi vardır ve bu çok açık bir gerçektir. İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkarılan 6284 sayılı kanun da aile yapısının bozulması ve yuvaların yıkılması için düzenlenmiştir. Bu kanunun İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda çıkartılmasının ispatı 1/2a maddesinde belirtilen gerçeklerdir. Bu kanunun uygulanmasında İstanbul Sözleşmesi'nin prensiplerine özellikle uyulacağı belirtilmiştir. 6284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesinin bir ürünüdür."

Erbakan, "İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı kanunun bir an evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini burada bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz, dış güçlerin oyunlarına alet olmayın ve aynı zamanda yıkılan bu yuvaların babasız kalan bu çocukların günahına ortak olmayın diyoruz." dedi.

Son dönemde yapılan sinema filmlerine dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:

"Hollywood tarafından son üç senede yapılan üç filmden bir tanesinde LGBT izlerini görmeniz mümkün. Medya ile rol modelleriyle yapılan propaganda ile bunun normalleştirilmesi, toplumsal cinsiyet kavramıyla cinsiyetsiz toplum inşa edilmesi, bunlara dernekleşme ve örgütlenme hakkının verilmesi, aile kurumunun ortadan kaldırılması, doğal ve sağlıklı yoldan üremenin, çoğalmanın durdurulması ve aynı zamanda toplumsal ahlakın sekteye uğratılması. LGBT propagandasının arkasında da aynı güçler aynı amaçla duruyorlar."

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan: 6284 Sayılı Kanun Bir Evvel Yürürlükten Kaldırılmalı Fatih Erbakan: 6284 Sayılı Kanun Bir Evvel Yürürlükten Kaldırılmalı FATİH ERBAKAN: TÜM SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ FATİH ERBAKAN: TÜM SİYONİST PROJELERİN KARŞISINDAYIZ
Kaynak: AA

İstanbul Sözleşmesi, Fatih Erbakan, Refah Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:34 Putin, ihlak kararı sonrası Kızıl Meydan'daki kutlamalarda konuştu: Rusya daha güçlü hale geldi, zafer bizim olacak
22:20 Bursa'da son model araç çalan 15 yaşındaki çocuk, trafik kazasına karıştı! Kamera görüntüleri incelenen küçük hırsız yakalandı
21:52 BM'den Türkiye ve Yunanistan'a çağrı: Tansiyonu düşürmek için ikili diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz
21:51 Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı
21:20 Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın hastaneden paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken detay: Kolunun kırıldığı yerdeki morluklar hala duruyor
21:07 Dünyanın en büyük yılanlarından biri Malezya'da ortaya çıktı: 77 kilo ağırlığındaki yılan, keçiyi bütün olarak yutmuş
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 23:50:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisinden 6284 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması talebi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement