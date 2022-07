Fatih Erbakan: "Abd-İsrail Terör Devleti'ni Engellemek İçin Suriyelilerin Gönderilmesi Şart"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD ve İsrail'in Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmak istediklerini ve alandaki boşluğun bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Erbakan, 'Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün gece Habertürk TV'de yayına katıldı. Erbakan programda şunları söyledi:

"SEÇİME TEK BAŞIMIZA GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

"Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle, seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz.

"AK PARTİ İKTİDARININ ÇİZGİSİ VE İCRAATLARI ERBAKAN HOCA'NIN DAVASINI TEMSİL OLARAK NİTELENDİRİLEMEZ"

Erbakan Hocamızın davası sadece başörtüsü, Kur'an Kursları açmak veya sadece Taksim'e cami yapmak olsaydı haklı olabilirdi. Zaten hep bunları öne çıkartıyorlar. Paylaşımda adalet, yargıda adalet, yönetimde adalet ne olacak? Kul hakkı meselesi, Türkiye'nin borca batırılması, 20 yılda 520 milyar dolar borç faizi ödemesi ne olacak? Halkın yüzde 45'inin açlık sınırı, yüzde 85'inin yoksulluk sınırının altında olması, milletin kaynaklarının faize, imtiyazlılara ve israfa gitmesi, dış politikada Büyük Ortadoğu Projesi, Amerika'nın Irak Operasyonu'na, NATO'nun Libya Operasyonu'na destek… Bütün bunları Erbakan Hocamızın davasıyla özdeşleştirmemiz mümkün değil. Yani AK Parti iktidarının çizgisi ve icraatları Erbakan Hoca'nın davasını temsil olarak nitelendirilemez. İnanç özgürlüğü boyutu işin sadece bir parçası.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN BARAJ SORUNU YOK"

Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız 3 ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Meclis'te yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar.

"MÜLTECİLERİN DÖNMESİ ABD VE İSRAİL'İN TERÖR DEVLETİ PLANINI ENGELLER"

Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad'ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz; 'Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş' ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum. İş kurmuş, entegre olmuş az bir kısmının da zorla gönderilmesi söz konusu olamaz. Suriyeli mültecilerin dönmesini gerekli görmemizin bir sebebi de, Amerika ve İsrail'in Kuzey Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör devleti planına göre o bölgeleri boşaltma çabasına engel olunmasıdır. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacıların gerekli şartlar hazırlanarak ülkelerine dönmelerinin sağlanması, bu terör devletinin kurulmasının engellenmesi bakımından son derece önemlidir.

"329 MİLYAR LİRA FAİZE VERİYORLAR 26 MİLYAR LİRA TUTAN EYT'LİLERİN TALEPLERİ İÇİN 40 TOPLANTI YAPIYORLAR"

Bu sene 329 milyar lira faize verilecek. 26 milyar lira tutan EYT'lilerin taleplerine kırk tane toplantı yapıyorlar. 'Mart'ta mı yapsak, Ocak'ta mı yapsak, Aralık'ta mı yapsak' bunu konuşuyorlar. Yılbaşını niye bekliyorsunuz? On katını faize bir senede zaten veriyorsunuz. Bunun mutlaka çözülmesi lazım."