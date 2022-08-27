Fatih Erbakan: "Bu Gemi Evet Batıyor, Ama Bu Gemiyi Batıran Sizlersiniz" - Son Dakika
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Fatih Erbakan: "Bu Gemi Evet Batıyor, Ama Bu Gemiyi Batıran Sizlersiniz"

27.08.2022 13:47
Fatih Erbakan: "Bu Gemi Evet Batıyor, Ama Bu Gemiyi Batıran Sizlersiniz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Çareyi günlük politikalarda, tek dişi kalmış medeniyetin ağzında aradınız. Faiz lobisine, bir kısım müteahhit lobisine kaynak aktarmakta aradınız. Şimdi de ‘Gemi batıyor, batarsak hep birlikte batacağız’ diyorsunuz. Bu gemi evet batıyor, ama bu gemiyi batıran sizlersiniz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Çareyi günlük politikalarda, tek dişi kalmış medeniyetin ağzında aradınız. Faiz lobisine, bir kısım müteahhit lobisine kaynak aktarmakta aradınız. Şimdi de 'Gemi batıyor, batarsak hep birlikte batacağız' diyorsunuz. Bu gemi evet batıyor, ama bu gemiyi batıran sizlersiniz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Konya Ereğli ilçe kongresinde konuştu. Erbakan, özetle şunları söyledi:

"FAİZE, KUR KORUMALI MEVDUATA, 5 HOLDİNGİN KASASINA VE İSRAFA 550 MİLYAR LİRA ÖDENECEK"

"Bankalarda döviz garantili hesap açtıran bir avuç birikim sahibine halkın bütçesinden 5 ayda 60,6 milyar lira para aktarıldı.  Döviz kurunun temmuzda da yükselişini sürdürmesi nedeniyle mevduat sahiplerine sadece temmuz ayında yapılan garanti ödemesi 23 milyar 361 milyon lirayla rekor kırdı. En son haziran ayında yapılan ödeme 16,1 milyar lira olmuştu. Sadece kur korumalı mevduat (KKM( değil Yap-İşlet-Devret projeleri yani 'Ben yiyemedim sen ye projeleri'.

Bu projelerden dolayı 2022 yılında imtiyazlı holdinglere ödenecek garanti ödemesi 70 milyar lirayı buluyor. KKM'ye 60 milyar, garanti ödemeleri 70 milyar ve bütçeden devletin borçlanmaları için faize ödenen para bu yılın ilk 7 ayında 151 milyar lirayı aştı. Bu yıl içinde faize yaklaşık 330 milyar liralık ödeme yapılması bekleniyor. Yani hepsini kabaca toplasanız faize, KKM'ye, 5 holdingin kasasına ve israfa 550 milyar lira ödenecek. Böyle olunca da dar gelirliye, çiftçiye, millete aktaracak kaynak kalmıyor.

"ÇAREYİ FAİZ LOBİSİNE, BİR KISIM MÜTEAHHİT LOBİSİNE KAYNAK AKTARMAKTA ARADINIZ"

Çareyi günlük politikalarda, tek dişi kalmış medeniyetin ağzında aradınız. Faiz lobisine, bir kısım müteahhit lobisine kaynak aktarmakta aradınız. Kurtuluşu 'Biden ile aynı karede yer alabilme' çabasında aradınız. 'Stratejik Derinlik' adı altında sunulan, 'Dış politikada duvara toslama' yaklaşımında aradınız… Son olarak da binlerce Filistinlinin katili, çocuk katili İsrail'e yöneldiniz. Şimdi de 'Gemi batıyor, batarsak hep birlikte batacağız' diyorsunuz… Bu gemi evet batıyor, ama bu gemiyi batıran sizlersiniz. Ancak geçmişte olduğu gibi Milli Görüş bugün de cankurtaran gibi yetişecek ve bu ülkeyi batmaktan kurtaracaktır.

"YENİDEN REFAH İKTİDARINDA ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NU HAK TEMELLİ OLARAK REVİZE EDECEĞİZ"

Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz: Bu kanun revize edilmeli ve bu sınav da derhal iptal edilmelidir. Yeniden Refah iktidarında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu 'hak temelli' ve 'mesleğin itibarının hak ettiği yere getirilmesi' odaklı olmak üzere revize edeceğiz. Mesleğe yıllarını vermiş öğretmenlerimizin tamamına 'başöğretmenlik' unvanını vererek olası bir haksızlığın önüne geçeceğiz. Meslekte deneyiminin erken döneminde olan öğretmenlerimize ise sınavla değil, sınav başvuru şartlarında aranan 'Mesleki Çalışma Belgeleri'ne dayalı olarak geliştirilmiş bir puanlama sistemi ile 'Uzman Öğretmenlik' ve 'Başöğretmenlik' unvanları verilecek. Öğretmenlerimizin mesleki itibarı, gelir düzeyi ve kariyer basamakları ile ilgili sorunlarını iktidarımızda çözüme kavuşturacağımızı başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

"YENİDEN REFAH İKTİDARINDA EYTLİLERE EMEKLİLİK HAKKI VAR"

Yeniden Refah iktidarında; borçlanma, faiz, zam, vergi artışı, israf, işsizlik, haksız vergiler, kamu mallarını satıp yok etmek, kemer sıkma, acı reçete, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak, çifte standart ve torpil yok. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, milli kaynak paketleri, 'önce millet' anlayışı, memura-emekliye-işçiye yüzde 100 maaş zammı, çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatları, 81 ilimize 681 refah projesi, üretim, istihdam, ihracat, EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama var."

YORUMLAR
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez FATİH ERBAKAN, 6'LI MASAYI ELEŞTİRDİ FATİH ERBAKAN, 6'LI MASAYI ELEŞTİRDİ
Kaynak: ANKA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: 'Bu Gemi Evet Batıyor, Ama Bu Gemiyi Batıran Sizlersiniz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Erbakan: "Bu Gemi Evet Batıyor, Ama Bu Gemiyi Batıran Sizlersiniz" - Son Dakika
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