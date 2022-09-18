Fatih Erbakan: Bu Nasıl Müjde Allah Aşkına

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu müjdedir: '5,5 milyon insanın ödeyemediği 2 bin lira ve altındaki borçlarını biz üstleniyoruz devlet olarak' diyor, 'icra takibini kaldırıyoruz' diyor. İyi, çok güzel yapıyorsunuz ama bu müjde olarak sunulan gerçek şunu gösteriyor, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından; Türkiye'de 5,5 milyon insan, 2 bin liranın altındaki bir borcu ödeyemediği için icralık oluyor. 5,5 milyon insan, ailesiyle 20 milyon insan demektir. 20 milyon insana 2 bin liranın altında borç geldi, ödeyemedi, icra geldi. Bu nasıl müjde Allah aşkına" dedi.

Fatih Erbakan, partisinin il kongresi için bugün Osmaniye'ye geldi. Kongre öncesi gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Erbakan, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. Erbakan, şunları söyledi:

"BU NASIL MÜJDE ALLAH AŞKINA"

"AK Parti iktidarının ülkeyi getirdiği hale bakacak olursak; Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu müjdedir: '5,5 milyon insanın ödeyemediği 2 bin lira ve altındaki borçlarını biz üstleniyoruz devlet olarak' diyor, 'icra takibini kaldırıyoruz' diyor. İyi, çok güzel yapıyorsunuz ama bu müjde olarak sunulan gerçek şunu gösteriyor, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından; Türkiye'de 5,5 milyon insan, 2 bin liranın altındaki bir borcu ödeyemediği için icralık oluyor. 5,5 milyon insan, ailesiyle 20 milyon insan demektir. 20 milyon insana 2 bin liranın altında borç geldi, ödeyemedi, icra geldi. Bu nasıl müjde Allah aşkına? Bunu Cumhurbaşkanı bizzat tasdik ediyorlar, ilan ediyorlar.

"4 MİLYON HANE ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMİYOR"

Resmi verilerle 2 milyon 345 bin hane elektrik faturası desteği almış. Bu sene bunu 4 milyona çıkaracakmış. 4 milyon hane elektrik faturasını ödeyemiyor. Geçtiğimiz kış 4 milyon haneye doğal gaz desteği, kömür desteği yapıldı. 4 milyon hane de doğal gaz ve kömür desteğini alamıyor. 20 milyonun altındaki insan, borcunu ödeyememiş, icraya maruz kalmış. Geçen sene 5,7 milyon hane sosyal yardım almış, bunu bakanlık açıkladı. 5,7 milyon hane, 20 milyon insan yapar; temel ihtiyacını karşılayamıyor. Geçen sene 11 milyon 362 bin vatandaş gıda yardımı aldı. Yine bakanlığın vardığı rakam. 11 milyon 362 bin vatandaş beslenme ihtiyacını karşılayamıyor. 'Bu sosyal destek paketlerinden bu sene en az 17-18 milyon vatandaş yararlanacak' diye bunu övünülecek bir şey diye söylüyorlar. Nerdeyse 20 milyon insan elektrik faturasını, doğal gaz faturasını ödeyemiyor, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bundan dolayı da bu sosyal destek paketlerini açıklamak zorunda kalıyor."