Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Pamukçu, Kırıkkale'de partililerle buluştu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu, sadece eleştiren değil, çözüm üreten, samimi siyaset yapacaklarını söyledi.

Pamukçu, partisince Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 200 bine yakın resmi üyeleri ve 50 bini aşkın baş müşahitleriyle seçime hazır hale geldiklerini söyledi.

Partilerini kurarken "dava siyaseti yapacaklarını, siyasete zarafet ve nezaket getireceklerini" beyan ettiklerini aktaran Pamukçu, "Kim yapmış olursa olsun doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen siyaset yapacağız. Sadece eleştiren değil, çözüm üreten ve samimi siyaset yapacağız. Mesela, Ayasofya Camisi'ni açtılar, teşekkür ederiz. Başörtüsü konusunda sıkıntı yaşamadık ve vesayete meydan vermediler. Ona da teşekkür ederiz. Doğruları söylüyoruz ama yanlışları da söylemek zorundayız." diye konuştu.

Pamukçu, iktidara geldikleri ilk iş olarak denk bütçe yapacaklarını dile getirerek, "Kaynak üretip, halkımızın vergisine, zamma bulaşmadan ve borç almadan halkımızın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Birde D-8'leri kurmuştuk, bunları yeniden canlandırıp, D-60'ları da kuracağız. Üretim, istihdam ve ihracat öncelikli bir ekonomi güdeceğiz. İsrafa son vereceğiz ve inşallah faizi sıfırlayacağız. İşçi, memur ve emekli maaşlarına gelir gelmez yüzde 70 zam yapacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Yeniden Refah Partisi Kırıkkale İl Başkanı Arif Erdal da katıldı.