Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret

31.12.2020 23:12

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Öztek, MKYK üyesi Fatih Uğurlu, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos ve Ekonomik İşler Komisyon Üyesi İstemihan Ak'tan oluşan heyet ile HAK-İş'i ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Öztek, MKYK üyesi Fatih Uğurlu, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos ve Ekonomik İşler Komisyon Üyesi İstemihan Ak'tan oluşan heyet ile HAK-İş'i ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi heyeti, HAK-İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Asgari ücret tespiti ile ilgili gelişmeler ve işçinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız heyeti ağırladı. "Asgari ücreti iktidar takdiri değil ülke ekonomisinin matematiği belirler" diye yapılan açıklamayı hatırlatan Dr. Öztek, "Çalışmaları da bu şekilde yaptığımızda ortaya çıkan rakam 3 bin 488 liraydı. Maalesef bu böyle olmadı. Fakat burada çalışanın hakkının verilmesi esas olmalıydı. 18 yılda 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin Türkiye ekonomisinin büyümesindeki rolde hakkını alması olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Kanuni bir düzenlemeyle vergi oranlarında bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Öztek, "Korona virüs tedbirleriyle ekonominin yavaşladığı, talebin ciddi anlamda düştüğü bu dönemde tabandan canlandırmak için bir fırsat olabilirdi. Bu altından kalkılamaz bir yükte değil, 3 bin 488 lira dediğimiz bir rakam. Ama iş işten geçmiş değil. Asgari ücretlinin ücretinin Türkiye şartlarında bir aileyi idare edebilecek bir rakama çıkartılabilmesi hala mümkün" diye konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Yıldız, asgari ücretin Türkiye'deki durumunun diğer ülkelerden biraz farklılık arz ettiğini belirterek, "Bizim ülkemizde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40 civarında. O yüzden asgari ücretin oranı ve rakamı çok büyük bir toplumsal mesele olarak ortaya çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Asgari ücretin bu yıl önemli oranda arttığını söyleyen Yıldız, "Enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirmiştir. Ancak beklentimizin biraz gerisinde kalmıştır. Bu açıdan da önerilerimizi yaptık" dedi.

Damga vergisi, SGK işçi payı ve Gelir Vergisi kalemlerinde yapılacak değişikliklerle asgari ücretin artırılabileceğini bildiren Yıldız, "Asgari ücretin üç tane kaleminde çok rahat oynama yapılabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret
Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Refah Partisi, Mehmet Fatih, Hak İş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı         
23:33
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti 0 ve 5 rakamlarına isabet etti         
23:00
Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Ebru Gündeş hayranı çıktı         
22:33
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi Suriye'de yolcu otobüsüne yapılan saldırıyı kanlı terör örgütü DEAŞ üstlendi         
21:15
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 00:01:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei