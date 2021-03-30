Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı

30.03.2021 13:18
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın katılımıyla Malatya'da gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleşen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısında konuşan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah Partisi olarak Necmettin Erbakan'ın gösterdiği hedeflere ulaşma kararlığı ile yola çıktıklarını belirten Erbakan, "Yeniden büyük Türkiye için, yaşanılabilir bir ülke için adil bir dünya için biz geliyoruz" dedi.

Mutlaka denk bütçenin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Kaynak ihtiyacımızın borçlanarak değil, milli kaynak paketleri ile karşılanması lazım. Bütün bunları sizin de çok iyi bildiğiniz gibi geçmişte yapan, Erbakan Hocamızın önderliğinde milli görüş anlayışıdır" diye konuştu.

Milli görüş olarak ikinci 40 yılda bütün bu adımları atacaklarını dile getiren Erbakan, "Bu ülkede adalet ve refahı ancak biz tesis ederiz, ancak Milli Görüş tesis eder. 80 parti var ve her hafta bir parti kurulmaya devam ediyor. Onlar da çok güzel söylüyor, adalet kalkınma, refah. Şimdi 'ne malum bunlar değil de Yeniden Refah Partisi mi bunları yapacak' diyebilirler. Bu noktada bizi sakın ama sakın diğerleri ile karıştırmayın. Çünkü bizim kapı gibi iş bitirme belgemiz var da onun için. Neymiş bu 76-77 koalisyonu, 77'deki koalisyon, 96'daki 54. Hükümet. Efsane hizmetler gerçekleştirildi. 54. Hükümette yaşanan bolluk bereket halen özlemle anılıyor, hatırlanıyor, halen Erbakan hocamıza dua ediliyor. Sizler de il başkanları olarak bizler de genel merkez olarak dolaştığımızda bu manzaralara şahit oluyoruz. 70'li yıllarda 200 sanayi tesisinin temeli atıldı. Bugün Türkiye'nin dört bir kenarında halen bir fabrika bacası tütüyorsa o dönem temeli atılan ağır sanayi hamlesidir" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi olarak, muazzam bir manevi mirasa ve tertemiz bir geçmişe sahip olduklarını ifade eden Erbakan, son dönemlerde yaşanan erken seçim tartışmalarına da değindi. Erbakan, "Erken seçime gitme ihtimali çok yüksek. 2022'de seçime gidilebilir, yani sadece bir senemiz kaldı demek. 1 sene gerçekten su gibi geçecek, göz açıp kapayana kadar geçecek bir zaman. Bizim Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak her pazar günü seçim olacakmış gibi o haftamızı değerlendirme mecburiyetimiz var. Milli Görüş kadroları olarak yeniden meydanlara inme zamanı gelmiştir" diye konuştu. - MALATYA

Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı
Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi İl Başkanları toplantısı Malatya'da yapıldı - Son Dakika


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