Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız, "Develi teşkilatı olarak nezaketi elden bırakmayacağız... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız, 'Develi teşkilatı olarak nezaketi elden bırakmayacağız... - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız, "Develi teşkilatı olarak nezaketi elden bırakmayacağız...

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız Başkanlığında teşkilat binasında ilçe yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yıldız,

Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız Başkanlığında teşkilat binasında ilçe yönetim kurulu toplantısı yapıldı.


Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız "Yeniden Refah partisi Develi ilçe başkanlığı görevine getirildik ve sıfır bir teşkilat devraldık. Hızlı bir şekilde teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Kısa sürede halkımızın da teveccühüyle teşkilatımızı kurduk ve hızlı bir şekilde üye kayıtlarına başladık" dedi.


Yıldız, "Vatandaşlarımızın partimize ilgisi oldukça fazla. Develi halkı akın akın partimize katılım sağlıyor. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiye çok teşekkür ediyorum. Develi ilçe başkanı olarak Kayseri il Başkanımız sayın Önder Narin beyin ve sayın Genel Başkanımız Dr Fatih Erbakan'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan'ın söylemleri bizim için emirdir. Ne diyordu Genel Başkanımız 'bizler Yeniden Refah Partisi olarak siyasete nezaket getireceğiz' Develi ilçe başkanı olarak bende diyorum ki evet bizler nezaketi hiç bir zaman elden bırakmayacağız ama uysal koyunda olmayacağız"dedi. - KAYSERİ

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
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