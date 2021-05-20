Yeniden Refah Partisi ilk seçiminde kadın adayla boy gösterecek - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi ilk seçiminde kadın adayla boy gösterecek

20.05.2021 14:57
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YENİDEN Refah Partisi, ilk kez katılacağı seçim olan 6 Haziran'daki Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Güney Kasabası'nda belediye başkanlığı seçimleri için Ayten Karakaya'yı aday gösterdi.

YENİDEN Refah Partisi, ilk kez katılacağı seçim olan 6 Haziran'daki Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Güney Kasabası'nda belediye başkanlığı seçimleri için Ayten Karakaya'yı aday gösterdi.

7 yıl aradan sonra köy statüsünden yeniden belde statüsüne dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki Güney beldesinde vatandaşlar, 6 Haziran'da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandığa gidecek. Fatih Erbakan önderliğindeki  Yeniden Refah Partisi, 'Yeniden Büyük Türkiye'  hedefiyle kurulduğu 23 Kasım 2018 yılından beri boy göstereceği ilk seçim olan Güney beldesi seçimlerinde tercihini bir kadın adaydan yana kullanarak, Ayten Karakaya'yı aday gösterdi.

'7 PARTİ İÇİNDEKİ TEK KADIN ADAYIM'

Yeniden Refah Partisi'nin ilk kadın adayı olmasına ilişkin konuşan Ayten Karakaya, kazandıkları takdirde insana değer veren, samimi, yapıcı, dert dinleyen, 24 saat temelli belediyecilik anlayışı ile hareket edeceklerini belirterek, "Kadınlar adına da ülkem adına da gurur verici bir olay ancak benim ülkem bunu ilk defa yapmıyor. Dünya milletlerinden önce bu hak evvela bize verilmişti. Kadınlar zekaları, heyecanları, girift problem çözme ve analiz yetenekleri ile mükemmel karakterde yaratılmış insanlardır. Elbette ülke yönetiminde söz sahibi olması olağandır.  Ayrıca beldede 7 parti içinde tek kadın aday ve belediye meclis üyesi listesinin yarısı kadın olan tek partiyiz. Çok onurluyum. Bundan sonrası için de kadınlarımızı sosyal hayata daha çok katacak, gelişen eğiten vizyon sahibi olmalarını temin edecek projelere destek vereceğiz. Yeniden Refah Partimizin ve Genel Başkanımızın vizyonu eşsiz ve bir kez daha beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum" dedi.

DAVUT GÜLOĞLU DA DESTEK İÇİN GÜNEY'E GELİYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kültür ve Sanat  Danışmanı ve MKYK üyesi Sanatçı Davut Güloğlu, Güney Beldesindeki Belediye seçimlerinde Ayten Karakaya'ya destek vermek için iki gün boyunca Güney Beldesinde olacak. Vatandaş ve esnaftan oy isteyecek Güloğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak da eşlik edecek.

AYTEN KARAKAYA KİMDİR?

Ayten Karakaya 1980 Afyonkarahisar doğumludur. İlk, Orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar Merkez'de tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde son sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. 2015 yılından beri evli olan Ayten Karakaya, aynı zamanda 1997 yılından beri de  kardeşleriyle birlikte işletmecilik hayatına devam etmektedir. Milli Görüş davasına hizmetleri Necmettin Erbakan Vakfı'nın çeşitli kademelerinde görev almasıyla başlayan Ayten Karakaya'nın, Yeniden Refah Partisi' nin kuruluşu ile birlikte Afyonkarahisar Kadın Kolları Teşkilatında yine değişik kademelerinde hizmetlerine devam ediyor.


Yeniden Refah Partisi ilk seçiminde kadın adayla boy gösterecek
Yeniden Refah Partisi ilk seçiminde kadın adayla boy gösterecek

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi ilk seçiminde kadın adayla boy gösterecek - Son Dakika


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