Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer oldu - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer oldu

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığına Necmi Altındeğer getirildi.

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer oldu, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığına Necmi Altındeğer getirildi.

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Mecit Karabulut, görevini Necmi Altındeğer'e bıraktı.

Mecit Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevimi, Necmi Altındeğer kardeşime devrettim. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Altındeğer de İl Başkanı Mehmet Aras'ın talimatıyla Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı görevine getirildiğini belirterek, "Yeniden Refah Partisi her geçen gün daha da güçleniyor. Milletimiz için, biz varız. Burada gelecek var, adalet var, bereket var." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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